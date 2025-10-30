قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«حزب الله»: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تأخير صلاة الفريضة لعدم الاغتسال من الجنابة .. الموقف الشرعي

حكم تاخير الصلاة بسبب الجنابة
حكم تاخير الصلاة بسبب الجنابة
عبد الرحمن محمد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر اتصال من شخص تساءل عن حكم تأخير الغسل من الجنابة وما إذا كان لذلك أثر في تفويت فرض من فروض الصلاة، وهل يجوز للمسلم أن يؤخر الغسل فيمثل ذلك مبرراً لترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها.

 فكان رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى واضحاً ومفصلاً في هذا الشأن، حيث بين أن تأخير الغسل جائز شرعًا ما دام هذا التأخير لا يخرج الصلاة عن وقتها الشرعي المحدد، موضحاً أمثلة على ذلك للتقريب إلى الفهم: فإذا أحدث الإنسان جنابة بعد صلاة العشاء ثم تكاسل عن الاغتسال فنام واستيقظ قبل أذان الفجر وقبل انقضاء وقت صلاة العشاء، فقد جاز له أن يصلي لأنه لم يخرج الصلاة عن وقتها الشرعي، فلا حرج عليه في ذلك، أما إذا نام حتى أذان الفجر وهو لم يصلِّ صلاة العشاء فإنه في هذه الحالة يكون فعله محرماً لأن الصلاة قد خرجت من وقتها، ويصبح تارك الصلاة بذلك آثماً ومقترفاً للمعصية، حيث نبه أمين الفتوى إلى خطورة ترك الصلاة، وأن من يتهاون في أداء الفرض ويترك الصلاة عمداً يكون فاسقاً وآثماً ومجرماً، ويكون جزاؤه عند الله شديداً، لأن ترك الصلاة من أفظع الذنوب بعد الشرك بالله تعالى.

وأضاف أمين الفتوى أن لهذا الموضوع جانباً مرتبطاً بموقف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، الذي عرض سابقاً سؤالاً مماثلاً حول حكم تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض وما إذا كان لذلك أثر في صحة الصوم، فجاء بيان المجمع مفيداً في هذا المقام.

 فقد أفاد الدكتور حسين مجاهد عضو مجمع البحوث الإسلامية أن من نوى صيام اليوم من الليل ثم أصابته جنابة قبل طلوع الفجر ولم يتمكن من الاغتسال قبل دخول وقت الفجر، وكذلك المرأة التي طهرت من حيضها ولم تتمكن من الاغتسال قبل طلوع الفجر، فصوم كلاهما صحيح ولا يلحقه البطلان لمجرد تأخر الغسل إلى ما بعد دخول وقت الصوم، مؤكداً أن الطهارة ليست شرطاً لصحّة الصوم، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل بعد ذلك ويصوم، وهو دليلٍ عملي على جواز صوم من لم يغتسل قبل الفجر إذا نوى الصوم ليلاً.

وركزت آثار البيان على ضرورة المبادرة إلى الاغتسال من قبل الحائض أو الجنب بمجرد تمكّنها من ذلك، وذلك حتى يتسنى لهما أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها وعدم تعطيل الفروض، فالإسراع بالاغتسال واجب ومطلوب من أجل المحافظة على الصلوات في مواقيتها. 

كما شدد البيان والإفتاء على أن تأخير الغسل المسوّغ فقط هو الذي لا يفضي إلى تفويت الصلاة، أما ما يؤدي إلى تفويت الصلاة فهو محظور ويتوجّب على المسلم المبادرة بالاغتسال قبل انتهاء وقت الصلاة أو المسؤولية عن ترك الفريضة.

الخلاصة: يتبين أن الأصل في تأخير الغسل من الجنابة هو الإباحة المشروطة بعدم خروج الصلاة عن وقتها، أما إذا أفرط الشخص في التأخير فأخلّ بمواقيت الصلاة وترك الفرض فلا يجوز ذلك ويقع تحت حكم النهي والتحريم، وعليه أن يلتزم بالمبادرة إلى الطهارة فور إمكانية ذلك حفاظاً على الفرائض الدينية.
 

تأخير الغسل حكم الصلاة صحة الصوم الحيض أمين الفتوى الطهارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

وزير الإسكان: تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين الخارج بالقاهرة الجديدة الأحد

الشعبة العامة

شعبة الاقتصاد الرقمي: 34 شركة مصرية تشارك في ويب ساميت 2025 بالبرتغال

وزير الاسكان

وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد