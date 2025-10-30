قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب ووكيل سكرتير الأمم المتحدة الوضع في السودان
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
وزير الخارجية يُشدّد على المواقف المصرية الثابتة إزاء دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب قراءة سورة البقرة من جلسة واحدة لتحصيل فضلها .. رأي العلماء

فضل قراءة سورة البقرة
فضل قراءة سورة البقرة
عبد الرحمن محمد

يتداول المسلمون دوما الحديث عن مكانة سورة البقرة وفضائلها، لما ثبت في السنة من أثرها العظيم في طرد الشياطين والتحصين من السحر والحسد، حتى أصبحت من أكثر السور حرصًا على قراءتها داخل البيوت. 

ومع انتشار التساؤلات حول كيفية الحصول على هذه البركة، اتجه الكثيرون لمعرفة هل يشترط قراءتها كاملة في جلسة واحدة، أم أن قراءتها على مراحل كافية لذلك.

وقد أوضح العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفضل السورة كاملة، إضافةً إلى فضائل خاصة ببعض آياتها مثل آية الكرسي وخواتيم السورة، ومن الأحاديث الصحيحة المشهورة في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم برقم 780. 

وبيّن أهل العلم أن الإمام النووي رحمه الله ذكر أن رواية الحديث وردت بلفظين ينفر ويفر، وكلا اللفظين صحيح، ويلتقيان في المعنى الذي يدل على أن الشياطين تبتعد عن البيت الذي تُتلى فيه هذه السورة المباركة.

كما ورد حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، يقول فيه إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة رواه مسلم برقم 804. 

واشتهر عند العلماء تفسير البطلة بأنهم السحرة، أي أن السحرة لا يقدرون على معارضة أثرها أو إبطال ما فيها من خير.

هل يجب قرائتها من مرة واحدة لتحصيل فضلها 

وتحدث العلماء عن مسألة قراءة السورة في جلسة واحدة أو بصوت مرتفع، فأوضحوا أن هذه الأمور ليست شرطًا لنيل فضلها، فلو قُرئت على مراحل، أو قُرئت بصوت منخفض، حصل الخير بإذن الله، إذ إن المقصود هو تحقق القراءة في البيت، سواء كانت من شخص واحد أو من أفراد عدة، وإن كان الأفضل أن تكون كاملة بصوت قارئ واحد.

أما فيما يخص الاكتفاء بتشغيل السورة من المسجل أو الإذاعة، فذكر العلماء أن قراءة التسجيل لا يُعتد بها في الحكم الشرعي للقراءة؛ لأن الصوت الصادر من الجهاز ليس قراءة حقيقية، بل هو استماع إلى قارئ سابق.

 ولهذا قال أهل العلم إن صوت الشريط لا يصح أن يسمى قراءة، مثلما لا تُحتسب خطبة الجمعة أو الأذان من جهاز تسجيل.

ورغم ذلك، أوضح العلماء أن هناك رجاء في حصول نوع من الخير عند تشغيل السورة في البيوت إذا لم يكن فيها من يقرأ، وخاصة إذا وجد في المنزل من يستمع ويتدبر، وهو ما ذهب إليه الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث قال إن الأظهر أن فرار الشيطان يحصل عند سماع السورة من المسجل أو الإذاعة، لكن هذا لا يعني امتناع رجوعه بعد انتهاء التشغيل.

وفي ختام أقوالهم أكد العلماء أن الشيطان قد يعود بعد الابتعاد، تمامًا كما يحدث في حالة الأذان، ولذلك نصحوا بالمداومة على قراءة القرآن، وكثرة ذكر الله، والمحافظة على التعوذ من الشيطان، لتظل البيوت محصنة بذكر الله وكتابه الكريم.
 

سورة البقرة فضل السورة التحصين من الشيطان الوقاية من السحر قراءة متفرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

الزهايمر

الدراسات الجينية مفتاح علاج آلزهايمر.. تفاصيل

الصدفية

مش مجرد مشاكل جلدية.. احذر مضاعفات مرض الصدفية

السكرى

لمرضى السكري.. جوارب ذكية تنشط الأعصاب وتحمى القدم

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد