كيفية الوقاية من السحر والحسد.. اعرف الطريقة الشرعية

الوقاية من السحر والحسد
الوقاية من السحر والحسد
محمد شحتة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من السيدة رشا حسن تقول فيه: "وجدت في الشقة درسين، أحدهما عادي والآخر مسوّس، وهما ليسا لأبنائي، فهل هذا معناه وجود سحر؟".

الوقاية من السحر

أكد الشيخ محمد كمال، خلال تصريح، أن الأمر لا يدل بالضرورة على وجود سحر، فقد يكون له تفسيرات طبيعية مثل أن يكون تابعًا لأبناء الأسرة أو وُجد مع الأحذية دون قصد.

وأضاف: "كثير من السيدات إذا وجدن شيئًا غريبًا في المنزل يعتقدن أنه سحر، وهذا غير صحيح، فلا ينبغي الانشغال بهذا الأمر".

وأشار إلى أن الوقاية من السحر والحسد تكون بالتحصن المشروع، موضحًا أن النبي ﷺ قال: "الصلاة نور"، فالبيت المضيء بالصلاة لا تدخله الظلمات. كما أوصى بقراءة سورة البقرة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين"، وكذلك الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ، مؤكدًا أن المداومة على هذه الأعمال تحفظ البيوت وأهلها من كل شر.

دعاء تحصين البيت من الحسد

وورد في السنة النبوية ، عن دعاء تحصين البيت من الحسد ، العديد من الأدعية منها: «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ، مِن كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء)، «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ مِن شرِّ ما خَلق» (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء)، «بسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء).

وذكر بعض أهل العلم أربع خطوات للتحصين من الحسد والعين والسحر، وهي: أولًا الاستعانة على قضاء الحوائج والمصالح بالكتمان، ثانيًا: قراءة المعوذتين، ثالثًا: إطعام وسقاية الحاسد قدر استطاعة المحسود لاتقاء غله، رابعًا: التعرف على الحاسد من لحن قوله لمحاولة اتقاء شره، امتثالا لقوله تعالى فى الآيات 29 - 30 من سورة محمد: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ * وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ».

السحر الحسد الوقاية من السحر تحصين البيت من السحر التحصين من الحسد

