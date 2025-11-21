قنصل مصر بميلانو: الجالية المصرية شاركت في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

أكد السفير وليد عثمان قنصل عام مصر في ميلانو بشمال إيطاليا، زيادة نسبة المصريين المشاركين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن الجالية جاءت من كل أنحاء إيطاليا.

وكان المستشار أحمد بنداري رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وجه السفير بضرورة سحب الكثافات؛ لوجود شكوى من أحد المرشحين التابعين لأحد الأحزاب بشأنها.

وتُجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا، و"قائمة" في قطاعي “القاهرة ووسط وجنوب الدلتا - شرق الدلتا”.

وشملت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كلا من:

1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشح.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12 - جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة فى المرحلة الثانية للانتخابات مجلس النواب، مخصص له 142 مقعدا.

وترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة تضم 40 مرشحا - قائمة تضم 102 مرشح).