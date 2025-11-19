محافظ المنيا جاهزون لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمة طبية متميزة لـ7 ملايين مواطن

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق له، لبحث جهود رفع كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية، استعدادًا لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

ورحّب المحافظ بوفد الهيئة، مؤكدًا أن محافظة المنيا تشهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية الصحية، من خلال تطوير مستشفيات المحافظة ووحدات طب الأسرة، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر الطبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موضحاً أن المحافظة على أتم استعداد لاستقبال المنظومة الجديدة، التي ستوفر خدمة طبية متكاملة لما يقرب من 7 ملايين من أبناء عروس الصعيد.

وأبدى المحافظ تقديره البالغ لجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الطبية، مؤكدًا أن الشراكة بين المحافظة والهيئة تمثل خطوة مهمة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وعالية المستوى، وتحقيق أعلى معايير الرضا للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن محافظة المنيا تُعد محورًا رئيسيًا في انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في صعيد مصر، نظرًا لما تمتلكه من منشآت طبية متنوعة تخدم نطاقًا جغرافيًا واسعًا، لافتاً إلى أن اعتماد 7 مستشفيات تخصصية داخل المحافظة—من بينها 3 مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيان جامعيان، ومستشفى خاص—يمثل العمود الفقري للرعاية الصحية الثانوية ضمن المنظومة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن فرق الاعتماد والرقابة الصحية تعمل وفق خطة ميدانية دقيقة لمتابعة جاهزية المنشآت، والتأكد من التزامها الكامل بمعايير الجودة وسلامة المرضى، مؤكدًا أن الهيئة تركز على محورين أساسيين: رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير القدرات البشرية لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.

وأضاف الدكتور طه أن المنيا ستكون نقطة الارتكاز لتوسعات المرحلة الثانية في محافظات الصعيد، مشيدًا بالالتزام الملحوظ من الفرق الطبية والإدارية داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، مؤكداً أن حصول المنشآت على الاعتماد لن يكون مجرد إجراء شكلي، بل ضمان حقيقي لتطبيق منظومة صحية متكاملة تُعلي من كرامة المريض وتحقق تغطية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.