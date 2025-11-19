قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح الملتقى التوظيفي الخامس لكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا

ايمن رياض

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الملتقى التوظيفي الخامس لكلية السياحة والفنادق، وذلك بحضور الدكتور سمر مصطفى عميد الكلية، والدكتورة إيمان الشريف عميد كلية التربية النوعية ومدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، والدكتور حامد جاد عميد كلية طب الأسنان، والدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، وبمشاركة واسعة من كبرى الفنادق وسلاسل المطاعم العالمية، وشركات السياحة، والدعاية والإعلان.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الجامعة وكلية السياحة والفنادق على دعم خريجيها وربطهم بسوق العمل، من خلال تعزيز التواصل مع مؤسسات القطاع السياحي وتوفير فرص تدريب وتوظيف مباشرة، فضلًا عن عرض المشاريع الطلابية المتميزة في مجالات السياحة والضيافة ليتم تبنّيها من رجال الأعمال، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب.

وتضمن الملتقى عقد ورش عمل جمعت بين الخريجين الراغبين في التوظيف ورجال الأعمال، بهدف إتاحة الفرصة للتعرف على احتياجات سوق العمل الحديثة، والمهارات والمواصفات المطلوبة للتطوير المهني في القطاع السياحي، إلى جانب عرض قصص نجاح للخريجين بما يعزز التواصل بين الأجيال ويحفّز الطلاب على التميز والابتكار.

وخلال الفعاليات، تفقد رئيس الجامعة المعرض الطلابي الملحق بالملتقى، والذي ضم مشاريع مبتكرة في مجالات تكنولوجيا السياحة والضيافة، من بينها: مشروعات افتراضية وثلاثية الأبعاد، وعروض متحفية بتقنيات الهولوجرام للشخصيات التاريخية والمعروضات، وأفكار مبتكرة لمواقع إلكترونية للربط بين الآثار والصور الأثرية عبر رمز استجابة سريع QR يعرض معلومات تفصيلية صوتًا وصورة ونصًا، ودراسات جدوى لإنشاء فنادق بالعاصمة الإدارية يجمع بين التراث الحضاري والتكنولوجيا الحديثة.

وأشاد رئيس الجامعة بالأفكار الريادية للمشروعات الطلابية، مؤكدًا أنها تعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة القطاع السياحي، بما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار ويعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

وشملت الجولة تفقد قاعات الاستقبال السياحية بالكلية والمتحف التعليمي، حيث تمت مناقشة مقترح للتوسع في المتحف وإنشاء مجمع متاحف جامعي يضم المتحف الأثري والحضاري والتراثي بكلية السياحة والفنادق، والمتحف الجيولوجي، والمتحف الحيواني، والمتحف البيئي، وتحديد عدد من المتاحف وفقاً لطبيعة المحتوى بهدف دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعلم تطبيقية متكاملة للطلاب.


وتبادل رئيس الجامعة خلال الزيارة الحوار مع ممثلي كبرى سلاسل المطاعم العالمية لبحث إمكانية إنشاء فروع داخل الحرم الجامعي، بما يعزز الخدمات المقدمة للطلاب ويدعم البيئة الجامعية.
 

