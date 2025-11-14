قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
كيفية إضافة الأبناء والزوجة على بطاقه التموين
برلمانية: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب, أن  القيادة السياسية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، وذلك من خلال التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم مشروعات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات طبية متكاملة.

دعم منظومة الصحة في مصر

وأوضحت “ الكسان ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”  أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير المستشفيات وميكنة الخدمات، مؤكدة أن ذلك  يضمن وصول الرعاية الطبية المتكاملة إلى جموع المواطنين في مختلف المحافظات، بمايعكس رؤية واضحة لتحسين جودة الحياة ودعم منظومة الصحة في مصر.

و يشار إلى أن نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة”، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين في مجالات الصحة والتنمية، وبحضور ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية، بفندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

يأتي ذلك في إطار فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية . 

بناء رأس المال البشري

 

وخلال الجلسة، أشار الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان – في كلمته الافتتاحية، إلى أن تحقيق التنمية البشرية المستدامة يبدأ من الاستثمار في صحة الإنسان، موضحًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل ركيزة أساسية في بناء رأس المال البشري، ورافدًا محوريًا لتحقيق أهداف الدولة في التنمية. 

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

مشاركة مجتمعية في تجميل الشوارع وتنفيذ النظافة بمدينة أسوان

مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

طوارئ بسبب نوة المكنسة.. كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ| صور

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

فولكس فاجن RUF

بسبب صوتها.. مرسيدس تعلن إيقاف إنتاج هذه السيارات فورًا

مرسيدس

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

