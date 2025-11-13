المنوفية: افتتاح صيدليات جديدة لخدمة التأمين الصحي بحي غرب شبين الكوم

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال زيارته التفقدية لعيادات التأمين الصحي بالمبنى الجديد بحي غرب شبين الكوم للوقوف علي مدي انتظام سير العمل وضمان تلبية احتياجات المنتفعين ، واستمع خلال جولته لعدد من شكاوى وطلبات الأهالي من منتفعي التأمين ، موجهاً مدير عام التأمين بسرعة تلبيتها والعمل علي ايجاد حلول فورية لها وزيادة منافذ صرف الأدوية تيسيراً علي المواطنين وتخفيف التكدس .

أشار الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية أنه تم إنشاء منافذ وصيدليات جديدة داخل مبنى حي غرب وذلك تسهيلًا على المترددين على العيادات وضمانًا لتوفير الخدمات الدوائية في أسرع وقت وبأعلى كفاءة لتخفيف التكدس والزحام على منافذ صرف الأدوية بالعيادات وحرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ، إلى جانب اعتماد عدد من الصيدليات الجديدة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، بهدف توسيع قاعدة الخدمات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بسهولة ويسر.

وأكد محافظ المنوفية على حرصه الدائم في اتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات الجادة التي تساهم بشكل فعال في تخفيف العبء عن مرضى التأمين الصحي وتسهيل إجراءات صرف العلاج لكبار السن تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.