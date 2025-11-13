التميز في الخدمة.. «تمريض الغربية» يتصدّر فروع التأمين الصحي في تقييم الأداء

نجح فريق التمريض بفرع الغربية للتأمين الصحي في الحصول على المراكز الأولى على مستوى فروع الهيئة في تقييم الأداء التمريضي، حيث حصلت مستشفى المجمع الطبي على المركز الأول بين المستشفيات، بالإضافة إلى حصول عدد من الأقسام على التميز في الأداء التمريضي.

تحرك طبي

قام الدكتور سيد جلال، مدير الإدارة المركزية للشؤون الطبية برئاسة الهيئة، بتكريم الفرق المتميزة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور كريم بركات، مدير الفرع، أن التكريم جاء تقديرًا لجهود الفرق في رفع مستوى الأداء وتطبيق معايير الجودة في جميع مواقع العمل.

وأشاد الدكتور بركات بالجهود المبذولة من فرق التمريض خلال الفترة الماضية، مقدمًا لهم خالص الشكر والتقدير لما بذلوه من جهد في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

تكريم المتميزين

وجاء هذا التكريم بهدف تحفيز فرق التمريض على الاستمرار في تطوير الأداء وضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى.