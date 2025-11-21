عملية جراحية في كتفه | دخول أحمد الجندي المستشفى

خضع أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، لعملية جراحية في كتفه في أحد المستشفيات الألمانية.

وكتب أحمد الجندي عبر صفحته الرسمية بفيس بوك: «الحمد لله دائماً و أبداً.. رحلة جديدة بتبدأ النهارده بعد إجراء عملية جراحية في كتفي الأيمن بألمانيا. من ٣ سنين و نص بالظبط نفس العملية، نفس الظروف و الحمد لله كانت رحلة موفقة أُختتمت بذهبية أوليمبياد باريس ٢٠٢٤ بكرم كبير من ربنا. ..و يقيناً في الله تكون عودة أقوى إن شاء الله لمشوار طويل لأوليمبياد لوس أنجلوس ٢٠٢٨. ».

تصريحات سابقة للجندي

وفي وقت سابق قال أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي: “عام 2024 كان عام موفق جدا جدا، ولكن إصالة الكتف عطلتنا قليلا، ولكن الحمد لله أستطعنا الوصول للأولمبياد”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “سنة سعيدة” المذاع عبر فضائية “المحور”: “عام 2025 السنة اللي بنريح بها بعد الأولمبياد، لأن بيكون الأربع سنوات الذين نبذل بهم مجهود بتكون صعبة قليلا”.

وتابع: “حلمي بذهبية أخرى في لوس أنجلوس عام ٢٠٢٨”.