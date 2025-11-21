الحق اشتري .. شعبة مواد البناء توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن أسعار الحديد شهدت خلال الأسبوع الحالي انخفاضات كبيرة، وأن ذلك بسبب حالة الركود التي يمر بها سوق مواد البناء بشكل عام.



وأضاف عضو شعبة مواد البناء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج " بلدنا اليوم" أن هناك بعض مصانع الحديد لا تعمل بـ 30 و40% من طاقتها، لذلك تم تخفيض الأسعار لتشجيع المستهلك والمطورين العقاريين على الشراء.

أسعار الخامات العالمية



ولفت إلى أن أسعار الخامات العالمية منخفضة وأن خام الحديد مستورد، وأن سعر طن الحديد الخردة انخفض 1500 جنيه، في الفترة الحالية ولنهاية العام هناك استقرار في الأسعار.

4000 جنيه انخفاض



وأشار إلى أن الانخفاضات الأخيرة في الحديد والتي وصلت إلى 4000 جنيه، سيشعر بها المواطنين، وأن السعر الحالي أفضل بكثير من السعر خلال العام المقبل.

وتابع:" اللي عايز يبني شقة بالوقت الحالي فهي فرصة، لآن الأسعار في العام الجديد قد تتغسر، ولذلك ننصح الآن بشراء مواد البناء من الحديد والأسمنت".

وأوضح أنه يتوقع في العام المقبل ستنخفض أسعار الوحدات السكنية، وذلك بعد انخفاض سعر الدولار، وانخفاض سعر الحديد والأسمنت الآن".



