أحمد بنداري: غلق 31 مقرا واستمرار تصويت المصريين في الخارج بـ 108 أخرى

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن المواطن المصري خارج مصر حريص على المشاركة في انتخابات مجلس النواب رغم ظروف الطقس وهذا ينم على زيادة الوعي الانتخابي لديه.

وأضاف أحمد بنداري، في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، أنه لأول مرة ترد إلينا شكوى بتواجد كثافات في باريس وهو جديد علينا في الانتخابات، وهذا نتيجة عمل نقاط اتصال مع الأحزاب لسرعة استقبال الشكاوى مباشرة.

وتابع: نعيد مرة أخرى أنه تم الانتهاء من 31 مقر انتخابي في الخارج وما زال العمل في 108 مقر آخر، وكافة المقرات فتحت أبوابها في اليوم الأول ومتظرين غلق جميع اللجان في اليوم الأول.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا لمتابعة سير العملية الانتخابية وتصويت الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025 في السفارات والقنصليات الأجنبية.

وأكد عدد من سفراء مصر في الخارج على حسن سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير على ما يرام دون أي عقبات أو معوقات.

كما أكد عدد من السفراء على زيادة الإقبال في بعض اللجان في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيدين بحسن التعامل مع إدارة الدعم الفني بالهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية.