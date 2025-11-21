في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف

كشف إعلان صادر عن وزارة العمل، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في محافظات مختلفة ومجالات متعددة، إذ يتاح التقديم على الوظائف المتاحة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، ويشمل إعلان الوظائف الجديدة، العديد من الوظائف ما بين أفراد أمن ومشرفين وأخصائيين وغير ذلك من الوظائف التي تتطلب خبرة.

إعلان وظائف جديدة عبر وزارة العمل

يتضمن إعلان الوظائف الجديدة، توفير 105 فرصة عمل جديدة لوظيفة أمن إداري، إلى جانب توافر 4202 فرصة عمل جديدة في 53 شركة بـ 14 محافظة.

وفيما يخص وظيفة أفراد أمن، نشرت وزارة العمل إعلانًا بتوافر وظائف خالية لشغل وظيفة فرد أمن إداري، لعدد 105 شاب بمؤهل لا يقل عن شهادة الابتدائية، وبراتب يتراوح بين 7000 إلى 9000 جنيه.

ويشترط أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 45 سنة، ومن المقرر أن يحصل الموظف على تأمين اجتماعي وتأمين صحي وسكن مجهز إضافة إلى مواصلات داخلية، وحوافز وفرص للترقي.

يتوفر العمل في عدة مواقع منها منطقة رأس الحكمة، والعين السخنة، والعاصمة الإدارية، الشروق، زايد بارك، ويمكن لمن ينطبق عليهم الشروط التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل بالضغط هــــنـــــا.

وظائف وزارة العمل في 14 محافظة

وفي إعلان آخر عن وظائف جديدة عبر وزارة العمل، كشفت الوزارة عن توافر 4202 فرصة عمل جديدة في 53 شركة بـ 14 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 53 شركة من القطاع الخاص في 14 محافظة أبدت استعدادها لتوفير 4202 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المختلفة، منها فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية.

تلتزم الشركات المعنية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي، وشمل الإعلان فرصًا متاحة في 14 محافظة هي: «القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس، الغربية، جنوب سيناء، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية، المنيا، دمياط، والشرقية».

الوظائف المطلوبة

تضم وظائف وزارة العمل المتاحة مع القطاع الخاص الحاجة إلى شغل الوظائف التالية:

ـ أخصائيو تسويق

ـ أخصائيو موارد بشرية

ـ مهندسو اتصالات وكهرباء

ـ مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي

ـ مديرو صيانة

ـ محاسبون

ـ مشرفو مواقع وتنجيد

ـ ليدي جارد (إناث)

ـ مشرفو إنتاج

ـ شيفات

ـ أخصائيو مشتريات

ـ بائعون

ـ مقدمو طلبات

ـ أمناء مخازن

ـ مندوبو مبيعات

ـ مراقبو جودة

ـ فنيون بمختلف التخصصات

ـ سائقون برخص أولى وثانية وثالثة

ـ أفراد أمن

ـ فرص عمل في مجال الفندقة والمطاعم بجميع أقسامها

ـ عمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.

موعد التقديم

بيّنت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص الجديدة يتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات.

كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.