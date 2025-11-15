وظائف شاغرة بالجملة في جامعة القاهرة.. اعرف التخصصات المطلوبة

وظائف شاغرة بجامعة القاهرة.. يبحث عدد كبير من الخريجين عن وظائف بالجامعات، إذ تعلن جامعة القاهرة عن حاجتها إلى وظائف جديدة شاغرة في 6 كليات، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة القاهرة، الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة القاهرة

- أمين كلية الحقوق

- أمين كلية الهندسة

- أمين كلية العلوم

- أمين كلية الصيدلة

- أمين كلية الزراعة

- رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية

- مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات

- أمين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية

- مدير عام الإدارة العامة لشئون الدراسات العليا

- مدير عام الإدارة العامة لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص

- مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية

- مدير عام الإدارة العامة للموازنة والحسابات

- مدير عام الإدارة العامة للأمن

- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف جامعة القاهرة 2025

- شهادة الميلاد.

- 6 صور شخصية حديثة.

- شهادات البرامج التدريبية المعتمدة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- بيان إنجازات موضحًا المقترحات التطويرية لشغل الوظيفة.

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد يوضح التأهيل العلمي والخبرة والوظائف الإشرافية السابقة وتقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات.

آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة القاهرة

- نهاية الإعلان: 7 ديسمبر 2026.

طريقة التقديم على وظائف جامعة القاهرة 2025

تقدم الطلبات باليد باسم الدكتور رئيس جامعة القاهرة بمبنى الإداري رقم (1) المدينة الجامعية للطلاب- الإدارة العامة لشئون العاملين ـ جامعة القاهرة ـ الجيزة بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة مدون عليها بيانات المتقدم وكافة المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير من أصل + 7 نسخ كل ملف مستقل، وسوف يخطر المتقدمين المستوفيين لشروط شغل الوظيفة بموعد ومكان المقابلة الشخصية لاجتياز الاختبارات المقررة التي ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو الواردة قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد وأن الجامعة لا تتحمل أي مسئولية قد تترتب على طلب غير مستوفى لما تقدم.