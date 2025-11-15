قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف شاغرة بالجملة في جامعة القاهرة.. اعرف التخصصات المطلوبة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

وظائف شاغرة بجامعة القاهرة.. يبحث عدد كبير من الخريجين عن وظائف بالجامعات، إذ تعلن جامعة القاهرة عن حاجتها إلى وظائف جديدة شاغرة في 6 كليات، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة القاهرة، الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة القاهرة
- أمين كلية الحقوق

- أمين كلية الهندسة

- أمين كلية العلوم

- أمين كلية الصيدلة

- أمين كلية الزراعة

- رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية

- مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات

- أمين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية

- مدير عام الإدارة العامة لشئون الدراسات العليا

- مدير عام الإدارة العامة لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص

- مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية

- مدير عام الإدارة العامة للموازنة والحسابات

- مدير عام الإدارة العامة للأمن

- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف جامعة القاهرة 2025
- شهادة الميلاد.

- 6 صور شخصية حديثة.

- شهادات البرامج التدريبية المعتمدة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- بيان إنجازات موضحًا المقترحات التطويرية لشغل الوظيفة.

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد يوضح التأهيل العلمي والخبرة والوظائف الإشرافية السابقة وتقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات.

آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة القاهرة

- نهاية الإعلان: 7 ديسمبر 2026.

طريقة التقديم على وظائف جامعة القاهرة 2025
تقدم الطلبات باليد باسم الدكتور رئيس جامعة القاهرة بمبنى الإداري رقم (1) المدينة الجامعية للطلاب- الإدارة العامة لشئون العاملين ـ جامعة القاهرة ـ الجيزة بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة مدون عليها بيانات المتقدم وكافة المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير من أصل + 7 نسخ كل ملف مستقل، وسوف يخطر المتقدمين المستوفيين لشروط شغل الوظيفة بموعد ومكان المقابلة الشخصية لاجتياز الاختبارات المقررة التي ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو الواردة قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد وأن الجامعة لا تتحمل أي مسئولية قد تترتب على طلب غير مستوفى لما تقدم.

جامعة القاهرة 2025 وظائف بالجامعات وظائف جديدة شاغرة وظائف جامعة القاهرة بوابة الوظائف الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

إمام عاشور

إمام عاشور ينعى محمد صبرى نجم الزمالك السابق بكلمات مؤثرة

صورة أرشيفية

مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع.. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

حكم المبالغة في سعر الكتب للطلاب

ما حكم المبالغة في سعر الكتب للطلاب؟ .. الإفتاء تجيب

4 أعداء يعوقون سير الإنسان إلى ربِّه

4 أعداء يعوقون سير الإنسان إلى ربِّه.. تعرف عليهم وجاهدهم

دار الإفتاء

هل قول الرجل لزوجته تحرمي علي يقع بها الطلاق ؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

بنتلي
بنتلي
بنتلي

تخفيض 50 ألف دولار على أسعار هذه السيارات من مرسيدس

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص 908 سيارات ويضبط 61 مركبة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

حملات مكبرة بالشرقية لمتابعة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة

موقف سيارت
موقف سيارت
موقف سيارت

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد