قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الجمعة 21 نوفمبر  2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:55 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:25 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:41 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:36 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:56 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:17 م

مواعيد الصلاة في الجيزة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:55 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:25 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:41 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:36 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:56 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:17 م

مواعيد الصلاة في 6 أكتوبر

أما مواعيد الصلاة في السادس من أكتوبر، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:56 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:26 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:42 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:38 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:58 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:19 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

أما مواعيد الصلاة في الإسكندرية، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:01 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:33 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:46 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:39 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:59 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:21 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

ستكون مواعيد الصلاة في الغردقة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:41 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:09 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:31 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:31 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:52 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:10 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

ستكون مواقيت الصلاة في شرم الشيخ، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:40 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:09 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:29 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:28 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:48 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:08 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

ستكون مواعيد الصلاة في بورسعيـد، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:52 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:23 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:37 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:30 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:50 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:12 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج 

ـ موعد صلاة الفجر: 4:49 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:17 ص 

ـ موعد صلاة الظهر: 11:39 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:41 م

ـ موعد صلاة المغرب 5:01 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:20 م

مواقيت الصلاة في الأقصر

ستكون مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:45 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:11 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:35 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:38 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:59 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:17 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وستكون مواعيد الصلاة في محافظة أسوان، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:42 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:07 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:34 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:40 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:01 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:18 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد صلاة الفجر: 5:12 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:44 ص

ـ ‎ موعد صلاة الظهر: 11:57 ص

ـ موعد صلاة ‎ العصر: 2:50 م

ـ ‎ موعد صلاة المغرب: 5:10 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:32 م

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد صلاة الفجر: 4:41 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:11 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:28 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:25 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:45 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:06 م

مواقيت الصلاة الهيئة المصرية العامة للمساحة جمهورية مصر العربية أوقات الصلوات المكتوبة محافظة القاهرة مواعيد الصلاة في الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

مسلسل ورد وشوكولاتة

محمد العدل يروج لمسلسل ورد وشوكولاتة

مايان السيد

مايان السيد عن طلاق والديها: أتمنى يبقوا أصحاب

مسلسل ورد وشوكولاتة

مسلسل ورد وشوكولاته .. استمرار ابتزاز زينة وخطة قـ.ـتلها

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد