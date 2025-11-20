من الجيزة لـ أسوان.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس20 نوفمبر

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 20نوفمبر 2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة



• موعد أذان الفجر: 4:54 ص

• موعد الشروق: 6:24 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 11:41 م

• ‎موعد أذان العصر: 2:36 م

• موعد أذان ‎المغرب: 4:57 م

• موعد أذان ‎العشاء: 6:18 م

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية



• موعد أذان الفجر: 5:00 ص

• موعد الشروق: 6:32 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 11:46 م

• موعد أذان ‎العصر: 2:40 م

• ‎موعد أذان المغرب: 5:00 م

• ‎موعد أذان العشاء: 6:22 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 4:50 ص

- موعد صلاة الظهر 11:37 ص

- موعد صلاة العصر 2:32 م

- موعد صلاة المغرب 4:52 م

- موعد صلاة العشاء 6:13 م



مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان



• موعد أذان الفجر: 4:41 ص

• موعد الشروق: 6:07 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 11:34 م

• ‎موعد أذان العصر: 2:40 م

• موعد أذان ‎المغرب: 5:01 م

• موعد أذان العشاء: 6:18 م

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة في قنا

- موعد صلاة الفجر: 4:44 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:37 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:38 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 4:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:16 مساءً.

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح



• موعد أذان الفجر: 5:11 ص

• موعد الشروق: 6:43 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 11:57 م

• موعد أذان ‎العصر: 2:50 م

• ‎موعد أذان المغرب: 5:10 م

• موعد أذان ‎العشاء: 6:32 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة



‎• موعد أذان الفجر 4:41 ص

‎• موعد الشروق: 6:09 ص

• موعد أذان الظهر: 11:30 م

• موعد أذان العصر: 2:31 م

• موعد أذان المغرب: 4:52 م

• موعد أذان العشاء: 6:10 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ



• موعد أذان الفجر: 4:40 ص

• موعد الشروق: 6:08 ص

• موعد أذان الظهر: 11:28 م

• موعد أذان العصر: 2:28 م

• موعد أذان المغرب: 4:49 م

• موعد أذان العشاء: 6:08 م

مواقيت الصلاة في المنصورة

- موعد صلاة الفجر: 4:54 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:40 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:34 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 4:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:16 مساءً.