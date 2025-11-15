قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى
على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث
الصين تمنع مواطنيها من السفر إلى اليابان.. ما السبب؟
قاضي أمريكي يمنع إدارة ترامب من قطع التمويل عن جامعة كاليفورنيا
ماذا يحدث للجن قبل الفجر؟.. مشهد رهيب فلا تهمل الأذكار وحصن أولادك
تعرف على الخدمات المتوفرة فى وحدات المرور الإلكترونية
أحمد صلاح حسني: فيلم عودة الماموث خطوة جريئة في مسيرتي الفنية
أيمن يونس: أسرة محمد صبري يجب أن تحظي برعاية نادي الزمالك
طفرة في الخدمات العامة وجودة الحياة.. إشادة برلمانية ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد والتعاون مع البنك الدولي
أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 15-11-2025 في مصر
للردع وتحقيق السلام ..القوات الجوية الكولومبية تسلمت 17طائرة جديدة
ترامب: أخطط للإجتماع مع روسيا والصين لمناقشة خفض الترسانات النووية
محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 15-11-2025

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
محمد عبد الفتاح

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم السبت الموافق: 15 /11 /2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

-موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:37 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:02 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:32ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 2:41 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:03 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 6:19 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

 وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدّد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

