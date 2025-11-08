مواقيت الصلاة .. موعد صلاة العصر والمغرب والعشاء

مواقيت الصلاة.. من أهم التوقيتات التي يبحث عنها المسلمون، نظراً لأن الصلاة فرض واجب على كل مسلم بالغ عاقل، ويجب أن نؤدي الصلاة في وقتها الشرعي المحدد، وأيضاً هناك عبادات مرتبطة، وتحدد هيئة المساحة المصرية يومياً مواقيت الصلاة، وتسهيلاً على المسلمين ننشر مواعيد الصلاة في محافظات جمهورية مصر العربية.

مواقيت الصلاة

العَصر ٢:٤١ م

المَغرب ٥:٠٢ م

العِشاء ٦:٢٢ م



هل يجوز الجمع بين العصر والمغرب؟

سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: قصر الصلاة وجمعها من الرخص التي منحها الله عز وجل للمسلمين ، لافتا الى أن الأصل في الجمع بين الصلوات أن يكون أثناء السفر، فيجمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، أن الجمع فى الصلوات يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما العصر والمغرب فلا يصح جمعهما، فحاول أن تصلى الفرض فى وقته أو أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لكن العصر مع المغرب لا يصح جمعهم ولو فاتك الوقت فتصلى العصر بنية القضاء.

وأشار إلى أن بعض العلماء أجاز لغير المسافر أن يجمع بين الصلوات للضرورة القصوى، ولا يكون ذلك أصلا ثابتا، ضاربا مثلا على ذلك بأنه يجوز للطبيب أن يجمع بين الصلوات إذا كان يجرى جراحة لمريض تستغرق وقتا طويلا يضيع عليه الصلاة، كالطبيب الذي يجري جراحة من قبل صلاة الظهر وينتهي منها بعد العصر فله أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم.

لماذا الظهر والعصر صلاة سرية وليست جهرية

أكد الشيخ عبد القادر الطويل، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية في الأزهر أن أول سبب أن الظهر والعصر صلاة سرية والمغرب والعشاء يجهر الإنسان فيهما بالقراءة هو أن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعل هذا وعلمنا ذلك.

واستشهد عضو الأزهر بحديث ورد عن مالك بن الحويرث- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي"، رواه البخاري.

وأوضح أنه عند صلاتي المغرب والعشاء يكون الإنسان أنهى مهامه اليومية وذهنه قد تفرغ من انشغال الحياة وبالتالي يقدر الإنسان أن يستمع وينصت إلى القراءة وهذا يكون لصفاء ذهنه من مشاغل الحياة، وهذا يكون أبلغ في مناجاة الله والسماع لآيات الله.