دعاء لزوجي في الصباح.. بـ 12 كلمة يصرف الله عنه نساء الكون

لاشك أن دعاء لزوجي في الصباح يعد مبحث كثير من الزوجات ، باعتباره أفضل هدية يمكن أن تهديها المرأة لزوجها ، حيث إنه من خلال كلمات دعاء لزوجي في الصباح يحفظه الله تعالى من كل مكروه ويفتح له أبواب الرزق ويدفع عنه الشر ، فإذا كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد أوصى بترديد دعاء الصباح عامة واستفتاح اليوم بها واغتنام فضله العظيم، فإن ذلك الحرص على دعاء الصباح سببه أنه يكفي الإنسان الكثير من الشرور والهموم الدنيوية ولأخروية، ويحفظه من شياطين الإنس والجن ، وما قد يتربص به من شر، بما يجعل دعاء لزوجي في الصباح أيقونة كل زوجة تحب رجلها، لعله به يُحصل أعظم الحاجات والمطالب الدنيوية وهي الرزق.

دعاء لزوجي في الصباح

1- اللهم ثبت له يقينه، وارزقه حلال يكفيه.

2- اللهم ابعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه.

3- اللهم في كل صباح يصبح هذا الوجه فيه، فأكرمه بعظيم غفرانك.

4- اللهم يسر طريقه، وسخر له الطيبين من خلقك، وأشرح صدره بذكرك.

5- اللهم لا تجعل في يومه سوء، إلا دفعته، ولا ذنبًا إلا غفرته، يا أرحم الراحمين.

دعاء لزوجي بالرزق

-اللهم إن كان رزق زوجي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه.

- اللهم إن كان رزق زوجي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره.

- اللهم إن كان رزق زوجي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله.

- اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه.

- اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة.

-اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض.

- اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه.

-اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم.

-اللهم هون عليه وطمئن قلبه وارح باله وارحمه وارزقه من واسع فضلك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، و لا تريني فيه ما لا يسر وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يا رب العالمين ربي إني فيك أحبه.

-اللهم إني استودعتك قلبا استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته من كل شيء يضره.

-اللهم لا تحني له ظهرًا ولا تعظم عليه أمرًا.

- يا رب أسعد قلبه، وأطل عمره، وابعد عنه كل أذى.

-ربي احفظ لي زوجي فهو أجمل عطاياك وكل رضاي.

- اللهم إني استودعتك حياته وصحته وعافيته.

-اللهم إني أحبه حبا يجهله هو وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأسا يبكيني.

-اللهم وفق زوجي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلا ميسرا لزوجي.

-اللهم إني أسألك لزوجي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

-اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لزوجي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي.

-اللهم أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لزوجي.

-اللهم افتح أبواب الحياة الحلوة والتوفيق والخير الوفير لزوجي.

دعاء للزوج يزيد الألفة والحب

1- « اللهُمَّ يا مؤلّف القلوب ألّف بين قلبي وقلب زوجي على محبّتك وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نورًا بين عينَيْ زوجي، اللهُمَّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي، وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نورًا بين عينيه، اللهُمَّ اعصم قلبه عن المعاصي».

2- «اللهُمَّ أظهر محاسني لزوجي وأظهر محاسنه لي، واستر عيوبي عنه، واستر عيوبه عنّي، اللهُمَّ كما صرفت نساء العالمين عن يوسف، اصرف نساء الكون عن زوجي، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّالًا لما تريد، أسالك يا من قرّيت عين أمّ موسى بابنها وحفظته لها، أن تقرّ عيني برجوع زوجي، وأن تردّه لي ردًّا جميلًا؛ كي نسبّحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا، إنّك كنت بنا بصيرًا».

3- «اللهُمَّ وفّق بيني وبين زوجي، واجمع بيننا على خير، اللهُمَّ اجعلني قُرّة عين لزوجي، واجعله اللهُمَّ قُرة عين لي، وأسعدنا مع بعضنا، واجمع بيننا على خير، اللهُمَّ اجعلني لزوجي كما يحب، واجعله لي كما أحب، واجعلنا لك كما تُحب، وارزقنا الذرية الصالحة كما نحب وكما تُحب».

4- «اللهُمَّ اهدني واهدِ زوجي، واجعلنا من أهل بيت صالحين، اللهُمَّ اجعل حبّي في قلب زوجي كما جعلت حبّ عائشة في قلب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم-، اللهُمَّ جمّلني في عينه، واجعله سكنًا لي واجعلني سكنًا له، واجعل بيننا مودّةً ورحمةً، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

5- «اللهُمَّ اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

6- «اللهُمَّ يا وليّ نعمتي، ويا ملاذي عند كربي، اجعل نقمة زوجي وسخطه عليّ بردًا وسلامًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على سيدنا إبراهيم، اللهُمَّ ارزقني زوجًا صالحًا تقيًا نقيًا هنيًا، عاشقًا لله ورسوله، ناجحًا في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرة عيني وقلبي، اللهُمَّ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين زوج غني بدينه وأخلاقه وماله، فيسعدني ويفرح قلبي، يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون، ارزقني بزوج صالح، وذرية صالحة تقر بهم العيون».

7- « يا رب، يا حي، يا قيوم، أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن ترزقني زوجًا يخافك يا أرحم الراحمين، وأسألك من خيرك أكثر ممّا أستحق، اللهُمَّ عظّمني في قلبه، واجعلني ماء عينيه، ودم قلبه، ودفء حياته، وأسعدني ولا تشقِني معه يا أرحم الراحمين».

8- «اللهُمَّ اجعل زوجي قرة عين لي، واجعلني قرة عين له، اللهُمّ أرضِه عني وأرضِني عنه، اللهُمَّ ازرع محبته في قلبي وازرع محبتي في قلبه، اللهُمَّ اجعلني في عينيه أجمل من الحور العين، اللهُمَّ اجعل ريحي عليه عطرًا، وريقي عليه عسلًا، وضمّتي إليه أحب إليه من الدنيا وما فيها إلا منك يا ذا العزة والجبروت، ومن كتابك، ونبيك، ودينك، اللهُمَّ اجعلني عونًا له على طاعتك واجعله عونًا لي، اللهُمَّ اجعله حنونًا عطوفًا حليمًا رحيمًا كريمًا بماله وعواطفه، اللهُمَّ ارزقني معه التوفيق والسعادة والذرية الصالحة، اللهُمَّ اشرح صدور أهله لي، واشرح صدري لهم، وسدّدني اللهُمّ في كل أفعالي وأقوالي بحولك وقوتك».

9- « اللهُمَّ حصنّي وزوجي بحصنك الحصين وحبلك المتين، من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، وظلم الظالمين، وعبث العابثين، وتسلّط الجن والشياطين، وتلبّسهم إلهي يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفّسًا عن المكروبين، يا مفرجًا عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، ويا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج الى التفسير، أقرَّ عين زوجي بي وأقر عيني به، يا مجيب الدعوات».

10- «اللهُمَّ إني استودعتك قلب زوجي وبصره، يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهما لي بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهُمَّ أسعدني معه وأسعدني بقربه في الدنيا وفي الآخرة، أسألك أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رحيم يا كريم، وصلّى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».

دعاء للزوج المتوفي

-اللهم ارحم زوجي، اللهم ارحم زوجي؛ رب إنه خرج مني وأنا استودعتك إياه فاحفظه لي بحفظك حتى ألقاه، وأسكنه الجنة واجزه عني رفيع منازلها .

-اللهم أفسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة.

- اللهم أجعل ما أصابه تكفيرًا له ورفعة لدرجاته.

- اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

-اللهم أطعم زوجي من ثمار الجنة واجعل من نهر الكوثر شرابه.

- اللهم افسح له في قبره وافتح له باب تهب منه نسائم الجنة لا يسد أبدا، ربي اغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم يا الله يا كريم مد لزوجي في قبره، اللهم مد له في بصره.

-اللهم اجعل قبر زوجي روضة من روض الجنة يا الله، اللهم لا تجعل لزوجي قبره حفرة من حفر النار.

- اللهم ارزق أهله وأحبابه الصبر، اللهم يا الله آجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي.

- اللهم لا تفتني من بعده، اللهم لا تحرمني أجره، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

- اللهم ابدل لزوجي دارا خيرًا من داره، اللهم ابدله أهلًا خيرًا له من أهله، اللهم أبدله زوجًا خيرًا من زوجه.

- اللهم ادخل زوجي الجنة، اللهم أدخله الجنة، يا الله أعزه من عذاب القبر، وأعزه يا الله من عذاب النار.

دعاء لزوجي الميت

-اللهم ارحم زوجي الغالي واسكنه جنة الفردوس الأعلى.

- اللهم ارحم من سكنوا القبور وفارقوا الأهل والدور فإنك أنت العزيز الغفور.

-اللهم تقبل منه القليل و تجاوز عنه التقصير.

- اللهم اجعل مرضه كفارة لجميع ذنوبه ، و اجعل آخر عذابه عذاب الدنيا .

- اللهم ثبته بالقول الثابت وارفع درجته واغفر خطيئته وثقل موازينه .

- اللهم حاسبه حسابا يسيرا يامن هو أرحم من عباده بأنفسهم و من الأم بولدها.

- اللهم حرم لحمه و دمه و بشرته على النار .

- اللهم افتح له أبواب جنتك و أبواب رحمتك يا الله .

-اللهم اغفر له حتى لا يبقى من المغفرة شئ.

-اللهم ارض عنه حتى لا يبقى من الرضا شئ .