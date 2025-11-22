قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روجر ويكر ينتقد خطة ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

ترامب وزيلنسكي
ترامب وزيلنسكي
محمود نوفل


إنتقد رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور روجر ويكر   "خطة ترامب" مشككا بقدرتها على تحقيق السلام في أوكرانيا.

وشدد رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في تصريحات له حجم القوات المسلحة قرار سيادي يخص الحكومة والشعب في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق  إن بلاده تواجه "واحدة من أصعب اللحظات في تاريخها"؛ في ظل تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها عليها لقبول خطة السلام المكونة من 28 بندًا لوقف الحرب في أوكرانيا.

خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا
وذكر زيلينسكي أن أوكرانيا تواجه "إما فقدان الكرامة، أو خطر فقدان شريك رئيسي"؛ إذا لم توقع على الاتفاق الذي يتنازل عن أراضٍ كبيرة من بلاده لروسيا، بحسب ما أفادت به مجلة “نيوز ويك” الأمريكية.

واشار الرئيس زيلينسكي، في خطاب متلفز إلى : "الضغط على أوكرانيا من أشد الضغوط، إما 28 بندًا صعبًا، أو شتاءً قاسيًا للغاية- وهو الأصعب حتى الآن- ومخاطر إضافية".

ووافقت أوكرانيا على مناقشة خطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 28 بندًا، والتي نُشر نصها الكامل، لكنها أوضحت "خطوطها الحمراء" لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك “عدم الاعتراف بالأراضي الأوكرانية كأرض روسية” و"عدم فرض قيود على القوات المسلحة الأوكرانية".

وأيد زعماء أوروبيون، زيلينسكي، الجمعة، رافضين أجزاء من اقتراح السلام الأمريكي.

وأصروا على أن الجيش الأوكراني يجب أن يحتفظ بالقدرة على الدفاع عن سيادته، مع كون خطوط المواجهة الحالية بمثابة الأساس لأي مفاوضات، وفقًا للحكومة الألمانية.

مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة القوات المسلحة خطة ترامب السلام في أوكرانيا القوات المسلحة الأوكرانية

