الكرملين: موسكو لم تتلق بعد إخطارا بموافقة كييف على التفاوض بشأن خطة ترامب للسلام

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قالت إن موسكو لم تتلق بعد إخطارا بموافقة كييف على التفاوض بشأن خطة ترامب للسلام.

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف أنه لا توجد مشاورات بالمعنى الحرفي بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا، ولكن هناك اتصالات.

وشدد بيسكوف، في بيان للكرملين، على أن التصريحات بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية في أوروبا بهدف مواجهة روسيا "استفزازية".

وقال أيضا: “موسكو تقيّم سلبا التصريحات الصادرة عن أوروبا، والتي تدعو إلى التصعيد وتأجيج التوترات”.

وأضاف: “أي وقت مناسب للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، وروسيا منفتحة على هذا، لكن يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع”.

وختم بيسكوف بيانه بالقول: “وحول إمكانية تشكيل محكمة للنازيين الجدد في أوكرانيا، فإن توجيه الاتهامات يبدأ بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة”.



