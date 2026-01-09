أزهري: الاحترام المتبادل أساس استقرار الأسرة وبناء البيوت السعيدة

أكد الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاحترام داخل الأسرة يمثل حجر الأساس لبناء بيوت مستقرة وسعيدة، موضحًا أن العلاقة بين الزوج والزوجة في الإسلام قائمة على التقدير المتبادل، وليس على السيطرة أو التسلط.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة تحفظ حقوق كل طرف، وتضمن قيام العلاقة الزوجية على المودة والرحمة، مشددًا على أن غياب الاحترام يؤدي إلى تفكك الأسرة واضطراب المجتمع.

وأشار إلى أهمية احترام العلماء وأولياء الأمور، معتبرًا أن طاعتهم تأتي في إطار طاعة الله ورسوله، لما لذلك من دور محوري في حفظ استقرار المجتمع ومنع الفوضى.

وأكد على أن الاحترام قيمة جامعة، تبدأ من داخل الأسرة وتمتد إلى المجتمع بأكمله، مشيرًا إلى أن التمسك بهذه القيمة يعكس جوهر الإسلام وأخلاقه السامية.