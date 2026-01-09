أحمد المشد: الاحترام في الإسلام عبادة وجوهر الدين الحقيقي

أكد الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاحترام في الإسلام لا يقتصر على كونه سلوكا اجتماعيًا أو كلمات مهذبة، بل يُعد جوهر الدين وروحه الحقيقية، وهو عبادة تنعكس في تعامل الإنسان مع من حوله.

وأوضح أحمد المشد، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن قيمة الاحترام راسخة في تعاليم الإسلام، مستشهدًا بقول الله تعالى:﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾،

وأكد على أن الله عز وجل كرم الإنسان لذاته، ما يفرض احترامه وصون كرامته في جميع الأحوال.

وأشار إلى أن الاحترام يشمل مختلف العلاقات الإنسانية، سواء مع الوالدين، الأبناء، الجيران، كبار السن، أو حتى الغرباء، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في احترام الأطفال، والصحابة، وغير المسلمين، حيث كان احترام الإنسان مقدمًا على أي اختلاف ديني أو عرقي.

شدد على أن الاحترام ينبع من وعي الإنسان بنفسه وبحقوق الآخرين، ويُعد ترجمة عملية للإيمان الحقيقي، يظهر في حفظ الحقوق وعدم التعدي على حدود الآخرين داخل المجتمع.