الكرملين : لا معلومات لدينا بشأن التقارير الإعلامية حول توقع واشنطن من كييف اعتماد خطة ترامب السلام



أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو منفتحة على الحوار بشأن التسوية في أوكرانيا استنادا لمناقشات قمة ألاسكا.

وقال بيسكوف في تصريحات له : هناك اعتبارات أمريكية معينة فيما يتعلق بالتسوية في أوكرانيا لكن لا يوجد شيء ملموس قيد المناقشة حاليا.

وأضاف : روسيا والولايات المتحدة لم تحققا تقدما يذكر في إزالة العوامل المثيرة للتوتر في علاقاتهما و لا معلومات لدى الكرملين بشأن التقارير الإعلامية حول توقع واشنطن من كييف اعتماد "خطة السلام" التي وضعها ترامب بموعد أقصاه 27 نوفمبر.

وزاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف:

الولايات المتحدة ترى أن إزالة العوامل المثيرة للتوتر في العلاقات مع روسيا تعتمد على التقدم في تسوية الصراع في أوكرانيا.

وختم : إجراءات القوات الروسية هي لإجبار زيلينسكي ونظامه على التوصل إلى حل سلمي وأي مماطلة لا طائل منها وتشكل خطرا عليهما