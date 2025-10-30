الكرملين: روسيا سترد بالمثل على أي خرق لوقف التجارب النووية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن روسيا تراقب عن كثب أي انتهاكات محتملة للوقف الدولي للتجارب النووية، وسترد بالمثل إذا حدثت مثل هذه الخروقات.

جاء ذلك تعليقًا على توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" باستئناف تجارب الأسلحة النووية.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية - : "أن الولايات المتحدة دولة ذات سيادة ولها الحق في اتخاذ قرارات سيادية، ومع ذلك أود التذكير بموقف الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعلنه مرارًا: إذا خرق أحد وقف التجارب النووية، فإن روسيا سترد بالمثل".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أنه أصدر تعليمات إلى البنتاجون بالبدء الفوري في استئناف تجارب الأسلحة النووية، من دون أن يوضح طبيعة هذه التجارب أو ما إذا كانت تشمل تفجير رؤوس نووية.