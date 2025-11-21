الكرملين: روسيا والولايات المتحدة لم تناقشا المقترحات الأمريكية حتى الآن

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أوضح الكرملين، أن روسيا والولايات المتحدة لم تناقشا المقترحات الأمريكية بالتفصيل حتى الآن.

ولفت إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أزمة أوكرانيا، متابعا: موسكو على علم بوجود تعديلات وصيغ محتملة في خطة السلام الأمريكية.

وأشار إلى أن لقاء بوتين وترامب ضروري لكنه يتطلب عملا تحضيريا كبيرا.

وشدد الكرملين، على أن نجاح العمليات التي تنفذها قواتنا من شأنه دفع زيلينسكي إلى إدراك أن الوقت حان للانتقال لمسار التسوية، مضيفا: 5000 جندي أوكراني محاصرون على الضفة اليسرى من نهر أوسكول.