الكرملين: نشر أسلحة نووية تكتيكية في أوروبا تصريحات استفزازية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف أنه لا توجد مشاورات بالمعنى الحرفي بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا، ولكن هناك اتصالات.

وشدد بيسكوف، في بيان للكرملين، على أن التصريحات بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية في أوروبا بهدف مواجهة روسيا "استفزازية".

وقال أيضا: “موسكو تقيّم سلبا التصريحات الصادرة عن أوروبا، والتي تدعو إلى التصعيد وتأجيج التوترات”.

وأضاف: “أي وقت مناسب للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، وروسيا منفتحة على هذا، لكن يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع”.

وختم بيسكوف بيانه بالقول: “وحول إمكانية تشكيل محكمة للنازيين الجدد في أوكرانيا، فإن توجيه الاتهامات يبدأ بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة”.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا الدولة الوحيدة التي تمتلك أسطولا من كاسحات الجليد النووية وتواصل تطويره.

وقال بيسكوف: “يبدو أن زيلينسكي بحديثه عن تكثيف الحوار كان يقصد الاتصالات مع تركيا، والتي من المحتمل أن ينضم إليها المبعوث الأمريكي ويتكوف”.

وأضاف: "بوتين يجتمع مع رؤساء وفود حكومات منظمة "شنغهاي" للتعاون اليوم، كما يستقبل اليوم رئيس مجلس الدولة الصيني والمحادثات ستكون تفصيلية".

وزاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "الرئيس بوتين يشارك اليوم في مراسم بدء بناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد" عبر رابط الفيديو".

وشدد بيسكوف على أن “بوتين منفتح على الحوار في حال قرر ويتكوف أو ممثلو الحكومة التركية، مشيرا إلى ضرورة إبلاغه باجتماعات إسطنبول، وسننتظر معلومات حول هذا الأمر”.

وأكمل: “فرنسا تواصل تسليح نظام كييف تفعل ذلك الآن وتخطط للقيام بذلك غدًا، والأوروبيون يشعرون بالقلق إزاء تمويل كييف، فبعد فضيحة الفساد بات واضحا أن معظم الأموال ستُسرق، وهناك أصوات تدعو للتفكير قبل إرسال حتى فلس واحد”.

وقال أيضا: “مهما كانت الطائرات المقاتلة التي سيتم تزويد كييف بها، فلن يغير ذلك مسار العملية العسكرية، وباريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب”.

وختم: “الكرملين لا يستطيع حتى الآن تقييم مدى استعداد كييف للحوار، لأنه ليس لدينا معلومات حول ما ستتم مناقشته من قرارات أعدتها أوكرانيا”.