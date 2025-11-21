قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغردقة تحتفل بيوم الطفولة العالمي بكرنفال وعروض فنية

ابراهيم جادالله

احتفلت مدينة الغردقة ، بيوم الطفولة العالمي بفعاليات مبهجة انطلقت بموكب كرنفالي للأطفال في شارع النصر، ضمن احتفال نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع نادي الغردقة الرياضي، وبرعاية محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي.

وشهدت الفعاليات مشاركة السيدة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، التي حضرت جانبًا من الاحتفال ورافقت الأطفال خلال فقراته المختلفة. وبعد الموكب الكرنفالي، توجّه الأطفال إلى نادي الغردقة الرياضي، حيث قُدمت عروض فنية متعددة وفقـرات ترفيهية وتوزيع للهدايا في أجواء احتفالية جذبت مشاركة واسعة من الأهالي. وضمّ الاحتفال 24 حضانة من شمال وجنوب الغردقة، بإجمالي 300 طفل.

وفي مستهل الحفل، نقلت نائب المحافظ كلمة اللواء عمرو حنفي، التي قدّم فيها التهنئة للأطفال بمناسبة يوم الطفولة العالمي، مؤكدًا أن الطفل المصري يمثل ثروة الوطن ومستقبله، وأن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الطفولة المبكرة، وتطوير خدمات الحضانات، وتوفير بيئة آمنة تسهم في تنمية مهارات الأطفال الفكرية والاجتماعية. وأوضح المحافظ أن الأنشطة الجماعية والفنية تلعب دورًا مهمًا في بناء شخصية الطفل وتعزيز ثقته بنفسه وانتمائه للمجتمع، مشددًا على أن الاستثمار في الأطفال هو استثمار مباشر في مستقبل مصر.

وقدمت السيدة ماجدة حنا كلمتها الخاصة، حيث أشادت بجهود مديرية التضامن الاجتماعي في تنظيم الاحتفال، مؤكدة أن المحافظة تضع الأطفال في مقدمة أولوياتها، وأن التعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمع الأهلي يعزز جودة الخدمات المقدمة لهم، ويوفر فعاليات تعليمية وترفيهية تسمح للأطفال بإطلاق قدراتهم في بيئة صحية وآمنة.

وحضر الاحتفال عدد من مديري المديريات، بينهم الشباب والرياضة، والأوقاف، ومكتبة مصر العامة، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع الأهلي وبيت المتطوعين، إلى جانب مشاركة ملحوظة من أولياء الأمور، في فعالية أكدت روح التعاون بين مختلف الجهات لخدمة الأطفال وتطوير دورهم داخل المجتمع.

الغردقة اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظالبحر الاحمر

