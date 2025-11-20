حملة مكبرة على محلات بيع السكوتر الكهربائي بحي جنوب الغردقة

قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حملة ميدانية مكبرة لمراجعة تراخيص محلات بيع وتأجير السكوتر الكهربائي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وأوضح رئيس الحي أن الحملة شملت مراجعة تراخيص مزاولة النشاط وخدمة الإشغالات الخاصة بخمسة محلات لبيع السكوتر الكهربائي، كما تم مصادرة ورفع عدد اثنين من السكوتر الكهربائي، لما تمثله من خطر على السلامة العامة للأطفال.

وأشار جبر إلى أن الحملة هدفت إلى التأكد من التزام جميع المحلات بالرخص القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي محل يعمل بدون ترخيص، مع التركيز على ضبط المخالفات لحماية المواطنين والحفاظ على السلامة العامة.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن الحي سيستمر في تنفيذ حملات ميدانية دورية لمتابعة المخالفات والتعامل الفوري معها، بما يضمن ضبط الشارع والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لنشاطات البيع والتأجير داخل نطاق الحي.