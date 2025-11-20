قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شركة مياه البحر الأحمر تنهي إصلاح الكسر بالخط الرئيسي بالكورنيش بالغردقة

ابراهيم جادالله

أنجزت شركة مياه البحر الأحمر أعمال صيانة عاجلة لخط المياه الرئيسي بمنطقة الكورنيش بمدينة الغردقة، بعد تعرضه لكسر مفاجئ تسبب في توقف جزئي لضخ المياه، فيما يمثل هذا الخط شريان الحياة الرئيسي للمياه في عدة مناطق سكنية بالمدينة.

ويبلغ قطر الخط 16 بوصة، ويخدم بشكل مباشر مناطق الوفاء والاستاد وذهبية وأبونواس. وفور رصد الكسر، دفعت الشركة بفرق التشغيل والصيانة للعمل على مدار الساعة، وتم تنظيم أعمال الصيانة بنظام النوبتجيات لضمان سرعة الإصلاح وتقليل أي تأثير على المناطق المخدومة.

وأكدت مصادر مسؤولة بالشركة أن أعمال الصيانة تمت وفق توجيهات اللواء مهندس بهاء عبد المنعم، الذي شدد على سرعة الانتهاء من الإصلاحات مع الحرص على عدم تضرر المواطنين في المناطق المغذية بالخط. وعملت فرق المياه على جدولة ضخ المياه بالتوازي مع أعمال الصيانة لضمان استمرار الخدمة خلال فترة الإصلاح.

وشملت أعمال الصيانة إصلاح الكسر الواقع أمام الميناء السياحي بمنطقة الكورنيش، وتم الانتهاء من الإصلاحات بنجاح، ليعود الخط للعمل بكامل طاقته دون تسجيل أي انقطاع طويل في تزويد المياه للمناطق المتصلة به.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الشركة للحفاظ على استقرار شبكة المياه في الغردقة وضمان استمرارية الخدمة للسكان والزوار، خصوصًا في المناطق الحيوية التي تعتمد على هذا الخط بشكل رئيسي.

اخبار البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة

