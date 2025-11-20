رئيس حي شمال الغردقة يطلق خطة تطوير تراخيص المباني وتسريع إنجازها

عقد العميد محمد أبو الحسن، رئيس حي شمال الغردقة، اجتماعًا مع مدير إدارة تراخيص المباني لمناقشة تطوير منظومة التراخيص ورفع كفاءتها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وخلال الاجتماع، تم توقيع واعتماد عدد من تراخيص المباني المتوقفة، تمهيدًا لإنهاء إجراءاتها فورًا، في إطار حرص الحي على تقديم خدمات أسرع للمواطنين والاستجابة الفورية لطلبات التراخيص.

كما ناقش الاجتماع آليات تحديث العمل داخل الإدارة وتسهيل خطوات تقديم الطلبات أمام المواطنين، إلى جانب متابعة حالة الطلبات الجارية وتقليل المدد الزمنية لمراجعتها وفحصها.

وأكد العميد محمد أبو الحسن أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات إنجاز التراخيص، بفضل تحسين منظومة العمل ورفع مستوى الانضباط داخل الإدارة، مع الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات البنائية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود حي شمال الغردقة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة يوميًا، وضمان تقديم خدمة أسرع وأكثر دقة للمواطنين.