رئيس مدينة الغردقة يعقد لقاءً دوريًا مع المواطنين ويستعرض 11 طلبًا

عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، لقاءه الدوري مع المواطنين، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين وخلق آليات فعالة لمعالجة قضاياهم ضمن القوانين واللوائح المنظمة.

واستعرض رئيس المدينة خلال اللقاء 11 طلبًا مقدمًا من المواطنين، تنوعت بين نقل محول كهرباء، ورفع غرامة تروسيكل، والحصول على باكية أو تبديلها، وطلب تعويض، وغيرها من الطلبات، مع التركيز على دراسة كل حالة والعمل على تنفيذها وفق الإجراءات القانونية.

حضر اللقاء اللواء أحمد جبرة، رئيس حي جنوب، والعميد محمد أبو الحسن، رئيس حي شمال، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة بالمدينة، للرد على استفسارات المواطنين ودراسة احتياجاتهم وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ طلباتهم في أسرع وقت ممكن.

وشدد اللواء ياسر حماية، خلال اللقاء، على أهمية الاستماع لجميع المطالب ومتابعة تلبيتها وفق الضوابط القانونية، مؤكّدًا حرص المدينة على تفعيل قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابة سريعة لمشاكلهم واحتياجاتهم.