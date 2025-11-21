قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
تحقيقات وملفات

توصيات المؤتمر السنوي العاشر لتوثيق وبحوث أدب الطفل «روايات النشء واليافعين: إشكاليات وانقرائية»

جمال عاشور

اختتم المؤتمر السنوي العاشر لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل، الذي تنظمه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فعالياته، بإعلان توصيات المؤتمر هذا العام، بهدف تطوير أدب النشء واليافعين وتعزيز دوره في تشكيل الوعي الثقافي، وجاءت أبرز التوصيات كما يلي:

التوصيــــــات

1. دعوة كُتاب روايات النشء واليافعين إلى استلهام التراث المصري المحلي، خاصة تراث الشاطبي، بما يسهم في تعريف الأجيال الجديدة بعمق الثقافة الوطنية وتنمية قيم الاعتزاز بالهوية المصرية.


2. حث مؤسسات النشر ووزارة الثقافة على تخصيص سلاسل روائية موجهة للنشء واليافعين، بما يعزز حضور هذا النوع الأدبي ويرفع من جودته.


3. إعداد دراسات علمية حديثة ترصد سمات “البطل” في روايات الأطفال واليافعين، وتكشف تفضيلات القرّاء الصغار وميولهم الموضوعية والفكرية في العصر الرقمي.


4. إعادة نشر التراث الثقافي المصري في شكل روايات موجهة للنشء، وبأساليب سردية حديثة تناسب المراحل العمرية المختلفة.


5. الدعوة إلى عودة الأنشطة المدرسية التي تستهدف التنشئة الثقافية، وتشجع الأطفال على الإبداع والتعبير، وتمنح الأدب دورًا تربويًّا فاعلًا داخل المدرسة.


6. تنظيم ملتقى ثقافي سنوي لرصد ملامح مشروع قومي لأدب الطفل، يجمع الكتاب والباحثين والناشرين وصناع المحتوى التربوي.


7. توجيه الكُتاب إلى توظيف الأبعاد العلمية والمعرفية داخل الرواية، بما يناسب قدرات النشء واليافعين ويعزز وعيهم بمجالات العلم والتكنولوجيا.


8. إعداد دليل تفصيلي للخصائص الاجتماعية والفنية والعقلية واللغوية لكل مرحلة عمرية، ليكون مرجعًا للكتّاب عند إنتاج روايات موجهة للنشء واليافعين.


9. تشجيع توظيف الروايات الموجهة للنشء واليافعين في خدمة المشروعات الوطنية، وإبراز الشخصيات التاريخية والنماذج الملهمة التي أسهمت في بناء الوطن، عبر أعمال سردية تبث قيم القدوة والانتماء.


10. تخصيص مساحات إعلامية ثابتة لنقد وتحليل الأعمال الروائية الموجهة للطفل واليافع، بما يسهم في ترسيخ ذائقة أدبية واعية، ويعزز ثقافة القراءة.

بحوث أدب الطفل دار الكتب والوثائق القومية

