موعد مباراة المصري البورسعيدي وكايزر شيفز في الكونفدرالية الإفريقية

يترقب جمهور المصري البورسعيدي انطلاقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يستعد النادي لمواجهة قوية أمام كايزر شيفز الجنوب أفريقي، في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة الرابعة من النسخة الثالثة والعشرين للبطولة، في لقاء يُقام مساء الأحد المقبل وسط آمال كبيرة بتحقيق بداية مثالية.

موعد المباراة

تقام المواجهة في السادسة مساء الأحد على أرض ستاد السويس الجديد، وهو ملعب اعتاد المصري تقديم عروض قوية عليه خلال مشاركاته القارية.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يسعى الفريق لتسجيل أول ثلاث نقاط تمنحه دفعة معنوية قوية قبل الدخول في صراع المجموعة الصعب.

ومن المقرر نقل اللقاء عبر قناة “بي إن سبورت”، الناقل الحصري لبطولات الأندية الأفريقية، ما يمنح المباراة متابعة جماهيرية واسعة.

طاقم تحكيم من ليبيريا لإدارة المواجهة

وقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم ليبيري للمباراة، بقيادة الحكم واشنطن دولو حكمًا للساحة، ويعاونه إبراهيم جرانت كمساعد أول، وتوماس كونيه مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى إيمانويل مينساه مهام الحكم الرابع.

كما أسند الكاف مهام مراقبة المباراة للأوغندي هارونا ماواندا، فيما يشغل الجامبي مصطفى جالو منصب المنسق العام، ويعمل النيجيري أودوتشي جوان كمنسق أمني للقاء.

مباراة تحمل طابع الندية

يدرك المصري صعوبة المواجهة أمام كايزر شيفز، أحد أبرز الأندية في جنوب أفريقيا وصاحب الخبرات الطويلة في البطولات القارية.

وسيكون الفريق البورسعيدي مطالبًا بتحقيق انطلاقة قوية، خصوصًا أمام جماهيره وعلى ملعبه، لتعزيز فرصه مبكرًا في المنافسة على بطاقة التأهل عن المجموعة.

وفي المقابل، يدخل كايزر شيفز المباراة طامحًا في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه منذ بداية المشوار، ما يزيد من المتوقعات بأن تكون المواجهة حافلة بالندية والتحدي.