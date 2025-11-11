موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز في الكونفدرالية الإفريقية

يستعد فريق المصري البورسعيدي لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستهل مبارياته بمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الأولى.

موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره كايزر شيفز الجنوب أفريقي في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم ٢٣ نوفمبر الجاري، باستاد السويس الجديد.

ويتواجد فريق المصري في المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جواره نادي الزمالك المصري وكايزر شيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية

ـ الجولة الأولى 23 نوفمبر: المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ـ القاهرة

ـ الجولة الثانية 30 نوفمبر: زيسكو يونايتد الزامبي والمصري ـ زامبيا

ـ الجولة الثالثة 25 يناير: الزمالك والمصري

ـ الجولة الرابعة 1 فبراير: المصري والزمالك

ـ الجولة الخامسة 8 فبراير: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري ـ جنوب أفريقيا

ـ الجولة السادسة 15 فبراير: المصري وزيسكو يونايتد الزامبي ـ القاهرة