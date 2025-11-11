بيان رسمي.. استدعاء ثلاثة لاعبين في معسكر منتخب مصر بكأس العرب

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان، استدعاء الثلاثي رجب نبيل وكريم الدبيس من نادي سيراميكا كليوباترا، وحسام حسن من نادي مودرن سبورت ، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًا، ويأتي ذلك بدلًا من لاعبي نادي بيراميدز.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتفاقمت الأزمة بعدما شن المدير الفني حلمي طولان هجومًا حادًا على رابطة الأندية المصرية، متهمًا إياها بـ"عدم احترام المنتخب الوطني"، وملّحًا على أنه يفكر في تقديم استقالته إذا استمر التجاهل لبرنامج إعداد المنتخب.

وقال طولان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "قدمت برنامج إعداد كامل تمت الموافقة عليه، لكن الرابطة تجاهلته تمامًا عند إعلان جدول الدوري الجديد دون مراعاة معسكر المنتخب. المفروض أن المنتخبات هي الأساس لأنها تمثل مصر، لكن للأسف الاهتمام كله بالأندية ومصالحها الخاصة".

وأضاف أن منتخب المحليين سيبدأ معسكره يوم 25 نوفمبر، إلا أن إقامة مباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في نفس التوقيت تعطل استدعاء اللاعبين، مؤكدًا أنه لن يقبل "العمل في ظروف لا تحترم قيمة المنتخب".