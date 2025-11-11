قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد الدولي للرماية: مصر أثبتت قدرتها على استضافة البطولات الدولية بكفاءة عالية

اتحاد الرماية
اتحاد الرماية
القسم الرياضي

أشاد لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، بالمستوى العالمي الذي ظهرت عليه بطولة العالم للرماية المقامة بميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا أن مصر أثبتت قدرتها على استضافة أكبر وأهم البطولات الدولية بكفاءة  من حيث التصميم والدقة والتقنيات الحديثة”، ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للرئيس في بناء مدن متكاملة قادرة على احتضان الأحداث الرياضية الدولية بأعلى معايير الجودة.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للرماية أن النجاح الكبير الذي تحققه البطولة يعود أيضًا إلى الجهود المخلصة والتنظيم المحترف الذي يقوده الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، مشيرا إلى أن البطولة تسير بانضباط كامل دون أي عوائق أو مشكلات تنظيمية، وهو ما يعكس خبرة القيادة المصرية في إدارة المنافسات الدولية بكفاءة عالية.

وأكد روسي أن ما شاهده في العاصمة الجديدة من تنظيم، وتنسيق، وانضباط رياضي، ومستوى أداء متميز للفرق المشاركة، يؤكد أن مصر باتت مركزاِ عالميا لرياضة الرماية، مشيدا بحفاوة الاستقبال وروعة الأجواء في المدينة التي أصبحت نموذجًا حديثًا للتطور والتخطيط المتكامل.

واختتم كلمته قائلاً إن الاتحاد الدولي يثمن جهود مصر في دعم رياضة الرماية عالميًا، مشيراً إلى أن بطولة العالم للرماية المقامة حالياً بالعاصمة الجديدة تمثل “علامة فارقة في تاريخ اللعبة”، ورسالة واضحة بأن مصر قادرة دائماً على الإبهار والريادة في تنظيم البطولات الكبرى.

الاتحاد الدولي للرماية الرماية اتحاد الرماية بطولة العالم للرماية رئيس اتحاد الرماية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

القنصل البريطاني العام في القدس هيلين ونترتن

القنصل البريطاني بالقدس: اعتراف بريطانية بدولة فلسطين يشكل مرحلة جديدة من التعاون

ادرعي

جيش الاحتلال يحيل أفيخاي أدرعي إلى التقاعد

الذكاء الاصطناعي

بريطانيا تلجأ للذكاء الاصطناعي لإصلاح أخطاء نظام السجون وتقليص الكلفة التشغيلية

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد