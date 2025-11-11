رئيس الاتحاد الدولي للرماية: مصر أثبتت قدرتها على استضافة البطولات الدولية بكفاءة عالية

أشاد لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، بالمستوى العالمي الذي ظهرت عليه بطولة العالم للرماية المقامة بميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا أن مصر أثبتت قدرتها على استضافة أكبر وأهم البطولات الدولية بكفاءة من حيث التصميم والدقة والتقنيات الحديثة”، ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للرئيس في بناء مدن متكاملة قادرة على احتضان الأحداث الرياضية الدولية بأعلى معايير الجودة.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للرماية أن النجاح الكبير الذي تحققه البطولة يعود أيضًا إلى الجهود المخلصة والتنظيم المحترف الذي يقوده الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، مشيرا إلى أن البطولة تسير بانضباط كامل دون أي عوائق أو مشكلات تنظيمية، وهو ما يعكس خبرة القيادة المصرية في إدارة المنافسات الدولية بكفاءة عالية.

وأكد روسي أن ما شاهده في العاصمة الجديدة من تنظيم، وتنسيق، وانضباط رياضي، ومستوى أداء متميز للفرق المشاركة، يؤكد أن مصر باتت مركزاِ عالميا لرياضة الرماية، مشيدا بحفاوة الاستقبال وروعة الأجواء في المدينة التي أصبحت نموذجًا حديثًا للتطور والتخطيط المتكامل.

واختتم كلمته قائلاً إن الاتحاد الدولي يثمن جهود مصر في دعم رياضة الرماية عالميًا، مشيراً إلى أن بطولة العالم للرماية المقامة حالياً بالعاصمة الجديدة تمثل “علامة فارقة في تاريخ اللعبة”، ورسالة واضحة بأن مصر قادرة دائماً على الإبهار والريادة في تنظيم البطولات الكبرى.