الأهلي يواجه سبورتنج في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات

تنطلق اليوم مواجهات نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات، والتي تجمع بين الأهلي وسبورتنج، حيث تقام المباريات على صالة وزارة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي بنظام الذهاب والعودة، حيث تقام مباريات الذهاب اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر الجارى، بينما تقام مباريات العودة الخميس 13 نوفمبر.

ويلتقى في مباريات الذهاب الجزيرة مع سموحة لتحديد المركزين الثالث والرابع، فيما يواجه الأهلى نظيره سبورتنج في نهائي البطولة.

ومن المنتظر أن تقام مباراة المرتبط بين الأهلي وسبورتنج في الخامسة والنصف تليها مباراة السيدات في تمام الثامنة مساء على أن يسبقهما مباراتي المرتبط والسيدات بين الجزيرة وسموحة في تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الواحدة والثالثة ظهرًا على الترتيب.

ونجح الأهلى في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات، عقب تفوقه على سموحة في نصف النهائي بينما تأهل سبورتنج على حساب الجزيرة بالفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي البطولة.

ويتحدد من خلال بطولة دوري المرتبط ، مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.