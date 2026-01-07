مستوطنون يهاجمون الفلسطينيين في رام الله

أفادت وسائل إعلام بمهاجمة مستوطنين مواطنين فلسطينيين في مرج سيع الواصل بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.



يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن قادة المستوطنات في الضفة الغربية بقيادة "سموتريش" و"ستروك" يضعون خطة الاستيطان لهذا العام.

يرغب المتطرفون في جلب عائلات كاملة للاستيطان في المناطق التي صادق علبها الكبينت، والفترة القادمة ستشهد بناء وتوسعة المزيد من المستوطنات.

كما انتشر جيش الاحتلال عند المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله لمنع وصول الأهالي لمنطقة سهل مرج سيع للتصدي لهجوم المستوطنين.

في هذا السياق، ذكر نادي الأسير الفلسطيني ان عدد الشهداء من الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967 بلغ (323) أسيرًا، وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم رسميًا، ممن أمكن للمؤسسات المختصة توثيق استشهادهم على مدار العقود الماضية، في ظل سياسة الإخفاء والتعتيم التي ينتهجها الاحتلال.