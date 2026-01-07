مهنئا الأقباط ..رئيس شباب النواب: مصر نموذج يحتذى به في تماسك نسيجها الوطني

وجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، التهنئة الي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جموع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .

وقال النائب محمود حسين، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ، إن الأعياد الدينية تمثل فرصة طيبة لتعزيز قيم التعايش المشترك والوحدة الوطنية، وأن مصر ستظل دائمًا نموذجًا يحتذى به في المحبة والسلام بين جميع أبنائها مؤكدا أن راية الوطن ستظل مرفوعا عالية، بفضل تماسك نسيجه الوطني والتفاف الشعب المصري حول القيادة السياسية والدولة المصرية ، ونشر المحبة والتعاون والعمل الجاد من أجل رفعة مصر وتقدمها.

وثمن رئيس لجنة الشباب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد أمس ، مؤكدا أن القيادة السياسية، نجحت في ترسيخ مبادئ المواطنة الكاملة، ودعم قيم المساواة وعدم التمييز، وهو ما انعكس بوضوح في حالة التماسك الوطني التي تشهدها مصر، مؤكدًا أن هذه السياسات الوطنية الحكيمة أسهمت في تعزيز روح الانتماء، وجعلت من الوحدة الوطنية واقعًا ملموسًا وليس مجرد شعارات.