مقابلات عيد الميلاد.. البابا تواضروس وسط أبناء الكنيسة بالعباسية

في أجواء مليئة بالفرح والبساطة، يواصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبال التهاني بعيد الميلاد المجيد من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ضمن تقليد كنسي يجمع الراعي بشعبه في مناسبة العيد.

ويحرص المهنئون على لقاء قداسة البابا وتقديم التهاني والتقاط الصور التذكارية، تعبيرًا عن محبتهم وارتباطهم بالكنيسة، فيما يبادلهم قداسة البابا كلمات التهنئة والتشجيع، مؤكدًا أهمية العيد كفرصة للتلاقي والتواصل.

وتشهد الكاتدرائية تنظيمًا لخروج ودخول المهنئين، بما يضمن انسيابية المقابلات، وسط مشاركة من مختلف الأعمار والفئات، في أجواء يسودها الفرح والبهجة.

وتُعد مقابلات عيد الميلاد المجيد من أبرز مظاهر الاحتفال، حيث تعكس روح الأسرة الواحدة التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتؤكد عمق العلاقة بين قداسة البابا وأبنائه في مصر والمهجر.