قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب يكشف الستار عن الأتوبيس الجديد للفريق الأول…صور

المقاولون العرب
المقاولون العرب
رباب الهواري

في خطوة تعكس حرص إدارة نادي المقاولون العرب على تطوير منظومة كرة القدم وتحسين الصورة العامة للفريق، أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح عن الأتوبيس الجديد المخصص لنقل لاعبي الفريق الأول، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى دعم اللاعبين وتوفير أفضل بيئة تساعدهم على تحقيق النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.

تصميم عصري وهوية تاريخية

جاء الأتوبيس الجديد بتصميم حديث يجمع بين الطابع العصري واللمسة التاريخية التي تميز نادي المقاولون العرب، حيث يحمل شعار النادي وألوانه المميزة بشكل واضح، إلى جانب العلامة الخاصة بشركة المقاولون العرب. ويعكس هذا التصميم الهوية العريقة للنادي ويبرز تاريخه الطويل وإنجازاته في كرة القدم المصرية، ليمنح الفريق مظهرًا حضاريًا يليق باسمه ومكانته بين كبار الأندية.
 

تجهيزات متكاملة لراحة اللاعبين

أكد مسؤولو النادي أن الأتوبيس تم استلامه بعد الانتهاء من جميع مراحل التجهيز والتطوير، بما يضمن أعلى مستويات الراحة والأمان للاعبين خلال تنقلاتهم. وقد تم تزويده بإمكانيات حديثة ومقاعد مريحة ومساحات مناسبة تساعد اللاعبين على الاسترخاء قبل وبعد المباريات، مما يسهم في الحفاظ على تركيزهم ورفع مستوى أدائهم داخل الملعب.


 

الظهور الأول ودوره في المرحلة المقبلة
 

من المقرر أن يظهر الأتوبيس الجديد لأول مرة خلال مباراة الفريق المقبلة، على أن يتم تخصيصه بشكل دائم لمرافقة الفريق في جميع مبارياته المحلية والخارجية. ويأتي ذلك في إطار حرص الإدارة على دعم الفريق من الناحية المعنوية واللوجستية، وتوفير كل وسائل الراحة الممكنة لتحقيق الاستقرار المطلوب.
 

رسالة دعم وتعزيز لصورة النادي

يمثل هذا التطوير رسالة واضحة من إدارة المقاولون العرب تؤكد من خلالها التزامها بتقديم كل ما يلزم للارتقاء بالفريق الأول وتعزيز صورة النادي أمام جماهيره ومتابعيه. كما يعكس ذلك رؤية مستقبلية تهدف إلى مواكبة متطلبات العصر وتحقيق أفضل النتائج، بما يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره العريضة


 

المقاولون العرب دوري نايل اخبار الدوري اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

أمريكا

نائب مساعد وزير الأمن الأمريكي سابقًا: أمريكا تشعر بقلق كبير تجاه المشهد اللبناني

جرائم الاحتلال

إعلامية: السلوك الإسرائيلي يعكس حالة من الاستكبار على القانون الدولي

الاحتلال

إسرائيل تواصل خروقاتها على الحدود اللبنانية وتبرر اعتداءاتها بذرائع "وهمية"

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد