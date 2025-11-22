المقاولون العرب يكشف الستار عن الأتوبيس الجديد للفريق الأول…صور

في خطوة تعكس حرص إدارة نادي المقاولون العرب على تطوير منظومة كرة القدم وتحسين الصورة العامة للفريق، أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح عن الأتوبيس الجديد المخصص لنقل لاعبي الفريق الأول، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى دعم اللاعبين وتوفير أفضل بيئة تساعدهم على تحقيق النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.

تصميم عصري وهوية تاريخية

جاء الأتوبيس الجديد بتصميم حديث يجمع بين الطابع العصري واللمسة التاريخية التي تميز نادي المقاولون العرب، حيث يحمل شعار النادي وألوانه المميزة بشكل واضح، إلى جانب العلامة الخاصة بشركة المقاولون العرب. ويعكس هذا التصميم الهوية العريقة للنادي ويبرز تاريخه الطويل وإنجازاته في كرة القدم المصرية، ليمنح الفريق مظهرًا حضاريًا يليق باسمه ومكانته بين كبار الأندية.



تجهيزات متكاملة لراحة اللاعبين

أكد مسؤولو النادي أن الأتوبيس تم استلامه بعد الانتهاء من جميع مراحل التجهيز والتطوير، بما يضمن أعلى مستويات الراحة والأمان للاعبين خلال تنقلاتهم. وقد تم تزويده بإمكانيات حديثة ومقاعد مريحة ومساحات مناسبة تساعد اللاعبين على الاسترخاء قبل وبعد المباريات، مما يسهم في الحفاظ على تركيزهم ورفع مستوى أدائهم داخل الملعب.





الظهور الأول ودوره في المرحلة المقبلة



من المقرر أن يظهر الأتوبيس الجديد لأول مرة خلال مباراة الفريق المقبلة، على أن يتم تخصيصه بشكل دائم لمرافقة الفريق في جميع مبارياته المحلية والخارجية. ويأتي ذلك في إطار حرص الإدارة على دعم الفريق من الناحية المعنوية واللوجستية، وتوفير كل وسائل الراحة الممكنة لتحقيق الاستقرار المطلوب.



رسالة دعم وتعزيز لصورة النادي

يمثل هذا التطوير رسالة واضحة من إدارة المقاولون العرب تؤكد من خلالها التزامها بتقديم كل ما يلزم للارتقاء بالفريق الأول وتعزيز صورة النادي أمام جماهيره ومتابعيه. كما يعكس ذلك رؤية مستقبلية تهدف إلى مواكبة متطلبات العصر وتحقيق أفضل النتائج، بما يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره العريضة



