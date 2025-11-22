تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب أطفال في مدرسة دولية

علق الإعلامي عمرو أديب، على الواقعة التي شهدتها إحدى المدارس الدولية في منطقة السلام بمحافظة القاهرة، والتي أثارت قلق أولياء الأمور، بعدما تقدمت إحدى الأمهات ببلاغ رسمي يفيد بتعرّض طفلتها، البالغة من العمر خمس سنوات، لانتهاك داخل المدرسة.

وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"لا افهم اغتصاب الأطفال، واغتصاب الاطفال شيء بشع ومجرم، وايه المتعة يعني وشيء لا يستطيع عقلي فهمه أو حتى قراءته".

وأضاف عمرو أديب، أن كل أنواع الاغتصاب مرفوضة ومجرمة، وشيء بشع ولا يمكن أبدا السكوت عليه، لكن في واقعة مدرسة السلام خمسة قاموا باغتصاب الاطفال بطريقة غير مفهومة ومن الواضح أن الضحايا كثيرين في هذه المدرسة".

فيما كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة في واقعة قيام 4 موظفين يعملون داخل مدرسة دولية بمنطقة السلام، بالتورط في وقائع تعدٍ على عدد من الأطفال داخل مدرسة دولية بمنطقة السلام ، أن عدد الضحايا 5 أطفال.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بالتعدي واغتصاب 3 فتايات وطفلين لا يتعدي عمرهم 9 سنوات.

وتحقق جهات التحقيق مع 4 موظفين يعملون داخل مدرسة دولية بمنطقة السلام، وذلك لاتهامهم بالتورط في وقائع تعدٍ على عدد من الأطفال داخل المدرسة لكشف ملابسات الحادث.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط 4 موظفين يعملون داخل مدرسة دولية بمنطقة السلام، وذلك لاتهامهم بالتورط في وقائع تعدٍ على عدد من الأطفال داخل المدرسة.

وجاءت عملية الضبط عقب تلقي الجهات الأمنية عدة بلاغات من أولياء الأمور، وباشرت فرق البحث والتحري عملها، مما أسفر عن تحديد المشتبه فيهم والقبض عليهم.