توك شو

لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بأداء المتسابق رضا محمد: صوتك جميل

منار عبد العظيم

شهدت الحلقة الثالثة من برنامج دولة التلاوة إشادة واسعة بأداء المتسابق رضا محمد رضا، حيث قالت لجنة التحكيم إن صوته جميل وقراءته مميزة، إلا أن بعض مواضع الغنة تحتاج إلى ضبط، مع تأكيدهم على تقديمه مقامات رائعة تعكس موهبته الكبيرة.

وفي تعليق، قال الشيخ جابر البغدادي:"صفة التعفف من صفات أهل القرآن، وسيماهم القرآن.. ويقينه في ربنا زايد."

مؤكدًا أن رضا يمتلك روحًا قرآنية واضحة في حضوره وأدائه.

برنامج لاكتشاف أصوات قرآنية واعدة

ويهدف برنامج دولة التلاوة إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُعرض على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا.

14 ألف متسابق من مختلف المحافظات

شهدت اختبارات البرنامج، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من جميع محافظات الجمهورية، في أكبر منافسة قرآنية على مستوى مصر.

لجنة تحكيم تضم كبار علماء ومقرئي العالم الإسلامي

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والصوتية، منهم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك عدد من ضيوف الشرف، بينهم:الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور نظير محمد عياد، والدكتور علي جمعة، والقراء الكبار أحمد نعينع وعبد الفتاح الطاروطي وجابر البغدادي، إضافة إلى البريطاني محمد أيوب عاصف والمغربي عمر القزابري.

جوائز ضخمة وتكريم كبير للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه، مع تسجيل المصحف كاملًا بصوته وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، إلى جانب تشرفه بإمامة المصلين في مسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

