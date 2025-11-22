قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محمد رضوان يكشف تفاصيل شخصيته بفيلم «شكوى».. فيديو

الفنان محمد عوض
محمد شحتة

كشف الفنان محمد رضوان عن تفاصيل تجربته في فيلم "شكوى" الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أن العمل يحمل رؤية مختلفة وتجربة إخراجية وخاصة تجمع بين حس إنساني عميق ومضمون فني غير تقليدي.

تحدث محمد رضوان عن أجواء تصوير الفيلم، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "احنا عملنا فيلم موضوعه مختلف، سينما مختلفة، مخرج جديد، وكاتب بتجربة خاصة بيه عملناها كلنا بحب، وكنا كلنا مستمتعين بالشغل، وعشان كده الناس كلها خرجت مبسوطة من الفيلم الحمد لله".

وانتقل رضوان للحديث عن طبيعة الشخصية التي يجسدها داخل العمل، موضحًا أنها من أكثر الأدوار صعوبة وتعقيدًا التي قدمها، إذ تحمل أبعادًا نفسية واضحة وتعبّر عن نموذج إنساني يعاني صراعًا داخليًا، قائلاً: "الشخصية بتاعتي شخصية مرفوضة شوية، هو شخص عنده مشاكل نفسية كتير، والمفروض أنه فني صيانة بيصلح الثلاجة، وهي تمثل مشكلة الفيلم. في البداية، بيصلحها على مراحل وبيماطل في تصليحها".

وأشار الفنان إلى رمزية الثلاجة داخل الأحداث، معتبرًا أن العمل استخدمها كأداة ضغط تشكّل خطًا دراميًا مهمًا ينعكس على الشخصية الرئيسية التي يجسدها الفنان محمود حميدة.

وأضاف محمد رضوان قائلاً: "هذه المشكلة كانت دائمًا وسيلة ضغط على النجم محمود حميدة طوال الوقت، لغاية لما انفجر في آخر الفيلم وكسر الثلاجة، وقال لهم: (اقفلوا خلاص الشكوى، أنا مش عايز)، الثلاجة عندنا رمز أكثر منه شيء حقيقي".

واستكمل رضوان شرحه للمعاني الإنسانية التي يتناولها الفيلم، مؤكدًا أن الأزمة التي يواجهها البطل ترتبط بمشاكل بسيطة في ظاهرها لكنها قادرة على خلق ضغط نفسي هائل على الإنسان، قائلاً: "أنت عارف الضغوط الإنسانية والحاجات اللي ممكن تحصل لبني آدم عايش حياته طبيعية خالص، وبتحصل عنده مشكلة ثلاجة وعايز يصلحها بس، لكنه بيلاقي مشكلة كبيرة جدًا في أنه يصلحها، مش عارف يصلحها، ومش عارف ياخد حقه في إنه يصلح الثلاجة، وخدوا منه فلوس".

وختم رضوان حديثه مؤكدًا أن الفيلم يعتمد على تقديم حالة إنسانية خالصة، تتجاوز حدود المشكلة الظاهرية إلى ما هو أعمق، قائلاً: "لا، يعني هو موضوع تحس إن أنت قدام حالة إنسانية مفعمة بالإنسانية."
 

الفنان محمد عوض شكوى فيلم مهرجان القاهرة السينمائي الضغوط الإنسانية

مقاومة الأنسولين
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
