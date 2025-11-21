الأشياء التي تقتلها يفوز بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد في مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، عن فوز فيلم "الأشياء التي تقتلها" (The Things You Kill) للمخرج علي رضا خاتمي، بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد (FIPRESCI).

وضمت لجنة تحكيم الجائزة كل من الناقد المصري أحمد شوقي، والناقدة الفرنسية لورا بيرتوي، والناقد الهولندي تييري فيرخوفن.

الفيلم، وهو عمل روائي طويل يمتد لـ113 دقيقة، ومن إنتاج مشترك بين تركيا وكندا وفرنسا وبولندا، يقدم تجربة سينمائية نفسية عميقة تتبع قصة علي، الأستاذ الجامعي الذي يجد نفسه مطاردًا بظلال وفاة والدته المريبة. ومع تورطه في تنفيذ عمل انتقامي بارد الدم بطلب من عالم البستنة الغامض لديه، تبدأ سلسلة من الأسرار العائلية القديمة في الانكشاف، بينما يضيق الخناق عليه من قبل الشرطة، لتنهشه الشكوك ويصبح مضطرًا لمواجهة أعماق روحه وما تحمله من صراعات خفية.



عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.