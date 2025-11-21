محمد سلام ينعى أشرف بوزيشن

حرص الفنان محمد سلام، على نعي الفنان أشرف بوزيشن، الذى رحل عن عالمنا منذ فترة، وشارك فى مسلسل «كارثة طبيعية» الذى يعرض حاليا وحقق نجاحًا كبيرًا.

وعلق محمد سلام على صورة نشرها لـ أشرف بوزيشن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، معبرًا عن حزنه العميق لفقدانه: «اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك، وارزق أهله الصبر والسلوان الأستاذ أشرف بوزيشن».

من جانبه أعرب المخرج حسام حامد عن حزنه الكبير بعد معرفته بوفاة الفنان أشرف بوزيشن، الذى شارك فى مسلسل كارثة طبيعية مع الفنان محمد سلام، مؤكدا أنه لم يكن على علم بالخبر إلا مؤخرا.

وقال حامد عبر حسابه على «فيسبوك» إنه كان يبحث عن حساب أشرف بوزيشن ليهنئه ويشكره على أدائه، مشيرا إلى أن مشاهده كانت من أبرز مشاهد العمل، وأنه كان يتمنى رؤيته فى أعمال أخرى خلال الفترة المقبلة، قبل أن يفاجأ بخبر وفاته منذ نحو الشهر.

ووجه المخرج كلمات مؤثرة داعيا له بالرحمة، مؤكدا أنه كان من أطيب الأشخاص الذين تعامل معهم فى يوم التصوير، وأنه ترك أثرا طيبا فى نفوس كل من عرفه.