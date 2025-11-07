رسميا.. محمد سلامة يفوز برئاسة الاتحاد السكندري بالتزكية بعد انسحاب المنافس

أعلن محمد أحمد سلامة رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، فوزه رسميًا برئاسة النادي بالتزكية، بعد انتهاء فترة الترشح دون تقدم أي منافسين على مقعد الرئيس، ليحظى بثقة الجمعية العمومية وأعضاء النادي وجماهير زعيم الثغر.

وعبّر سلامة عن سعادته واعتزازه بهذه الثقة الغالية.

وقال محمد سلامة عبر منصاته الرسمية بـ “فيس بوك”:"بكل فخر واعتزاز أعلن اليوم فوزي برئاسة نادي الاتحاد السكندري بالتزكية، بعد ثقة غالية أعتز بها من الجمعية العمومية وأعضاء النادي وجماهير زعيم الثغر العريقة. هذه الثقة تشريف كبير ومسؤولية أعظم، أتعهد أمام الجميع أن أكون على قدرها، وأن أواصل العمل بكل إخلاص من أجل مصلحة نادي الاتحاد، الكيان الذي نحبه جميعًا وننتمي إليه بروح واحدة وقلب واحد.

وأضاف : أؤكد دعمي الكامل لقائمتي في الانتخابات المقبلة على باقي مقاعد المجلس، ليكتمل الفريق الذي سيقود النادي نحو مزيد من الاستقرار والإنجاز والبناء. شكرًا لكل من وضع ثقته فيّ، وشكرًا لجماهير الاتحاد العظيمة... وعدي لكم أن القادم أفضل بإذن الله.