بالصور

تجنب تقبيل حيوانك الأليف.. مخاطر صحية خطيرة تهدد حياتك

أسماء عبد الحفيظ

تربية الحيوانات الأليفة أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة الكثير من الأشخاص، فهي تمنح الدفء والراحة والمتعة، لكن رغم كل هذا الحب، يرتكب البعض خطأً شائعًا وهو تقبيل الحيوان الأليف، سواء كان قطة أو كلبًا، دون إدراك ما قد يحمله ذلك من مخاطر صحية حقيقية.

في هذا المقال ستتعرف على الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات عبر التقبيل، وكيف تحمي نفسك وأسرتك دون أن تضطر للتخلي عن حبك لحيوانك، بحسب ما نشره موقع WebMD.

ما هي مخاطر تقبيل الحيوانات الأليفة؟

1. انتقال البكتيريا المعوية

قد يحتوي لعاب الحيوان الأليف أو فراؤه على بكتيريا مثل E. coli و Salmonella، والتي قد تسبب:

  • إسهال شديد
  • آلام بطن
  • حرارة
  • جفاف

وتزداد احتمالية انتقالها عندما يلامس الفم لعاب الحيوان مباشرة.

2. بكتيريا الفم الخطيرة

تعيش في أفواه الحيوانات بكتيريا مثل Pasteurella، والتي يمكن أن تنتقل للإنسان وتسبب:

  • التهابات في الجلد
  • خراجات
  • مشاكل تنفسية لدى بعض الأشخاص

هذه البكتيريا لا تؤثر على الحيوان لكنها قد تكون قوية على الإنسان.

3. الطفيليات والديدان

قد يحمل الحيوان الأليف بيض الديدان على فروه أو في لعابه، ومن أشهرها:

  • الديدان المستديرة
  • الديدان الخطافية

وتسبب هذه الطفيليات مشاكل هضمية وقد تصل أحيانًا للكبد أو العين.

4. الفطريات مثل القوباء الحلقية

وهي عدوى جلدية سريعة الانتشار تنتقل بسهولة بالتلامس المباشر، خاصة للأطفال.

من الأكثر عرضة للإصابة من تقبيل الحيوانات؟

يزداد خطر الإصابة لدى:

  • الأطفال
  • كبار السن
  • الحوامل
  • مرضى السكري
  • أصحاب المناعة الضعيفة
  • هؤلاء يجب عليهم تجنب التقبيل تمامًا.

كيف تحب حيوانك دون أن تضر نفسك؟

لتقليل المخاطر الصحية، ينصح بما يلي:

  • تجنب التقبيل على الفم أو الوجه.
  • غسل اليدين بعد اللعب مع الحيوان.
  • الحفاظ على التطعيمات والفحوصات البيطرية.
  • استخدام علاجات دورية للديدان والبراغيث.
  • عدم السماح للحيوان بلعق جروح أو خدوش الجلد.
مخاطر تقبيل الحيوانات الأليفة أمراض تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان تقبيل القطط والكلاب مخاطر لعاب الحيوانات أمراض حيوانية المنشأ نصائح لتربية الحيوانات الأليفة هل تقبيل الكلاب مضر الوقاية من أمراض الحيوانات نظافة الحيوانات الأليفة انتقال البكتيريا من الحيوانات الحيوانات الأليفة تربية الحيوانات الأليفة

فيديو

