"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

أصبحت خربشة القطط أو عضّ الحيوانات الأليفة موضوعًا يثير قلق الكثير من الناس بعد تداول معلومات حول ارتباطها بمرض السعار وغيره من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

وقد تكون الحيوانات الأليفة خصوصًا القطط والكلاب مصدرًا لعدد من الأمراض المشتركة (Zoonotic diseases)، والتي تنتقل عن طريق الخدش أو العضة أو حتى ملامسة اللعاب أو البراز الملوث.

وبحسب تقارير طبية نشرت في موقع Healthline وCDC وVerywell Health، فإن أبرز الأمراض التي يمكن أن تنقلها الحيوانات إلى الإنسان، تشمل ما يلي :

ـ داء خربشة القطط (Cat Scratch Disease – Bartonella henselae):

يحدث بسبب بكتيريا Bartonella henselae التي تنتقل من القطط إلى الإنسان عبر الخدش أو العضة.

الأعراض: نتوء أحمر عند موضع الخدش، تضخّم في الغدد الليمفاوية، تعب عام، وارتفاع في درجة الحرارة، وتنتشر العدوى أكثر لدى الأطفال أو من يتعاملون بكثرة مع القطط.

ـ السعار (Rabies):

من أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الجهاز العصبي، وينتقل من خلال لعاب الحيوان المصاب في حال العض أو ملامسة الجرح المفتوح.

وقد ينتقل الفيروس في حالات نادرة من خدش إذا لُوّث بلعاب مصاب، والأعراض تشمل الحمى، القلق، التهيج، صعوبة البلع، وقد يؤدي إلى الوفاة في حال عدم تلقي العلاج فورًا.

ـ العدوى البكتيرية الموضعية (Pasteurella & MRSA):

تحتوي أفواه القطط والكلاب على بكتيريا مثل Pasteurella multocida وStaphylococcus aureus المقاومة للمضادات الحيوية (MRSA).

يمكن أن تسبب التهابات جلدية شديدة أو خراجات عند دخولها عبر الجروح، وحذّرت من أن تجاهل علاج الخدش قد يؤدي إلى التهاب دموي حاد.

ـ مرض العضّة الفأرية (Rat-Bite Fever):

سببه بكتيريا Streptobacillus moniliformis أو Spirillum minus، وينتقل من الفئران إلى الإنسان بالعض أو الخدش أو ملامسة اللعاب.

الأعراض تشمل الحمى، آلام المفاصل، والطفح الجلدي، ويمكن أن يكون المرض مميتًا إذا لم يُعالج بالمضادات الحيوية المناسبة.

ـ داء المقوسات (Toxoplasmosis):

ينتج عن طفيلي Toxoplasma gondii الموجود في براز القطط.

ينتقل عبر ملامسة اليدين الملوّثة أو تنظيف صندوق الفضلات دون قفازات, وقد يكون خطره كبيرًا على النساء الحوامل ومَن يعانون ضعف المناعة.

نصائح وقائية لتجنّب العدوى

ـ غسل الجرح فورًا بالماء والصابون بعد أي خدش أو عض من الحيوان.

ـ تجنب التعامل مع الحيوانات الضالة أو غير المطعّمة.

ـ الحرص على تطعيم القطط والكلاب ضد السعار بانتظام.

ـ ارتداء القفازات عند تنظيف براز الحيوانات أو صناديق الفضلات.

ـ مراجعة الطبيب فورًا إذا ظهرت علامات التهاب أو حمى بعد التعرض للخدش أو العض.