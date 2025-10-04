قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
بالصور

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
آية التيجي

أصبحت خربشة القطط أو عضّ الحيوانات الأليفة موضوعًا يثير قلق الكثير من الناس بعد تداول معلومات حول ارتباطها بمرض السعار وغيره من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

وقد تكون الحيوانات الأليفة خصوصًا القطط والكلاب مصدرًا لعدد من الأمراض المشتركة (Zoonotic diseases)، والتي تنتقل عن طريق الخدش أو العضة أو حتى ملامسة اللعاب أو البراز الملوث.

وبحسب تقارير طبية نشرت في موقع Healthline وCDC وVerywell Health، فإن أبرز الأمراض التي يمكن أن تنقلها الحيوانات إلى الإنسان، تشمل ما يلي :

ـ داء خربشة القطط (Cat Scratch Disease – Bartonella henselae):

يحدث بسبب بكتيريا Bartonella henselae التي تنتقل من القطط إلى الإنسان عبر الخدش أو العضة.

الأعراض: نتوء أحمر عند موضع الخدش، تضخّم في الغدد الليمفاوية، تعب عام، وارتفاع في درجة الحرارة، وتنتشر العدوى أكثر لدى الأطفال أو من يتعاملون بكثرة مع القطط.

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

ـ السعار (Rabies):

من أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الجهاز العصبي، وينتقل من خلال لعاب الحيوان المصاب في حال العض أو ملامسة الجرح المفتوح.

وقد ينتقل الفيروس في حالات نادرة من خدش إذا لُوّث بلعاب مصاب، والأعراض تشمل الحمى، القلق، التهيج، صعوبة البلع، وقد يؤدي إلى الوفاة في حال عدم تلقي العلاج فورًا.

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

ـ العدوى البكتيرية الموضعية (Pasteurella & MRSA):

تحتوي أفواه القطط والكلاب على بكتيريا مثل Pasteurella multocida وStaphylococcus aureus المقاومة للمضادات الحيوية (MRSA).

يمكن أن تسبب التهابات جلدية شديدة أو خراجات عند دخولها عبر الجروح،  وحذّرت من أن تجاهل علاج الخدش قد يؤدي إلى التهاب دموي حاد.

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

ـ مرض العضّة الفأرية (Rat-Bite Fever):

سببه بكتيريا Streptobacillus moniliformis أو Spirillum minus، وينتقل من الفئران إلى الإنسان بالعض أو الخدش أو ملامسة اللعاب.

الأعراض تشمل الحمى، آلام المفاصل، والطفح الجلدي، ويمكن أن يكون المرض مميتًا إذا لم يُعالج بالمضادات الحيوية المناسبة.

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

ـ داء المقوسات (Toxoplasmosis):

ينتج عن طفيلي Toxoplasma gondii الموجود في براز القطط.

ينتقل عبر ملامسة اليدين الملوّثة أو تنظيف صندوق الفضلات دون قفازات, وقد يكون خطره كبيرًا على النساء الحوامل ومَن يعانون ضعف المناعة.

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

نصائح وقائية لتجنّب العدوى

ـ غسل الجرح فورًا بالماء والصابون بعد أي خدش أو عض من الحيوان.

ـ تجنب التعامل مع الحيوانات الضالة أو غير المطعّمة.

ـ الحرص على تطعيم القطط والكلاب ضد السعار بانتظام.

ـ ارتداء القفازات عند تنظيف براز الحيوانات أو صناديق الفضلات.

ـ مراجعة الطبيب فورًا إذا ظهرت علامات التهاب أو حمى بعد التعرض للخدش أو العض. 

خربشة القطط السعار الأمراض التي تنقلها الحيوانات عدوى الحيوانات الوقاية من أمراض الحيوانات

